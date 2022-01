Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, cosa dicono i sondaggi È ancora difficile ipotizzare chi potrebbe essere il prossimo presidente della Repubblica, dal momento che sul tavolo ufficialmente mancano ancora i nomi dei candidati. I sondaggisti però iniziano a fare le prime analisi: secondo Fabrizio Masia la partita sarà tra Draghi, Berlusconi o una donna.

A cura di Annalisa Girardi

Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella? In realtà è difficile formulare previsioni plausibili perché di fatto i nomi dei candidati sul tavolo ufficialmente ancora non ci sono. Alcuni sondaggisti, però, stanno già iniziando a fare le loro analisi: "La mia personale scommessa è che il prossimo presidente della Repubblica o sarà Draghi o ci sarà un candidato espressione del centro destra, quindi una forzatura verso Berlusconi, che avrebbe anche una logica politica. Oppure una donna", ha detto all'AdnKronos il sondaggista Fabrizio Masia.

Che poi ha spiegato: "Premesso che Mattarella ha dichiarato più volte di non voler essere ricandidato, da un lato, dunque, c'è Mario Draghi. Anche sulla base del fatto che ha quasi lasciato intendere di essere disponibile e che la sua elezione al Colle avrebbe anche una chiave di lettura europea di garanzia rispetto a tutto quello che sta accadendo. Draghi potrebbe intercettare una maggioranza allargata, ma fino a un certo punto. Però è anche vero che il centrodestra sta insistendo sulla candidatura di Berlusconi".

Questa settimana, mentre si avvicina il giorno del primo scrutinio, Silvio Berlusconi sarà a Roma per condurre le trattative con gli altri partiti in prima persona. Nemmeno l'ex presidente del Consiglio, di fatto, ha ufficializzato la propria candidatura, ma si tratta dell'unico altro nome che circola sui giornali in alternativa a Draghi. "Tutti gli altri nomi fatti finora hanno un gradimento popolare di gradino inferiore. Parlo della Cartabia, di Casini, Amato, sono ancora molto poco conosciuti e faticano di più".

Alla luce di ciò quindi, secondo Masia, la partita del Quirinale al momento si gioca tra Draghi, un esponente del centrodestra (quindi Berlusconi) e una donna. Anche se in questa direzione mancano ancora i nomi: "Si parla anche molto di un Presidente della Repubblica donna, ma non è che siano spuntati tantissimi nomi che possano in qualche modo essere papabili", ha sottolineato il sondaggista.