Sondaggi Quirinale: il preferito dagli italiani è Draghi, seguito da Cartabia e Gentiloni Secondo il sondaggio del Radar Swg gli italiani vogliono che sia Mario Draghi il prossimo Presidente della Repubblica. Sul podio ci sono anche Paolo Gentiloni e Marta Cartabia.

A cura di Tommaso Coluzzi

Gli italiani hanno un nome ben chiaro in testa per la Presidenza della Repubblica: Mario Draghi. L'eventuale candidatura dell'attuale presidente del Consiglio è appoggiata trasversalmente, un po' come il governo che guida. Dagli elettori del centrosinistra a quelli del centrodestra i cittadini lo preferiscono agli altri nomi fatti finora. Secondo quanto emerge da un sondaggio del Radar Swg, il 59% degli italiani vorrebbe al Quirinale una figura super partes. Ma veniamo ai nomi: il 52% ritiene che sia Mario Draghi sia il più adeguato a ricoprire il ruolo di Presidente della Repubblica, seguito per gradimento dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, al 29%. Terzo il commissario europeo all'Economia ed ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al 28%, quarta la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, al 26%. E ancora: Paola Severino è al 20%, Silvio Berlusconi al 18%, Dario Franceschini al 18%, Pier Ferdinando Casini al 17%, Letizia Moratti al 17% e Giuliano Amato al 15%.

Gli elettori di centrodestra vorrebbero Draghi al Quirinale, più di Berlusconi

Lo stesso sondaggio rivela quali sono le preferenze se si va a considerare solamente l'elettorato di un certo orientamento politico. Il risultato è sorprendente soprattutto per quanto riguarda il centrodestra. Il preferito, infatti, non è Silvio Berlusconi – che in questo momento è l'unico candidato veramente in campo, come espressione della coalizione di centrodestra – ma sempre Mario Draghi. Il presidente del Consiglio è il più gradito con il 58%, seguito proprio dal leader di Forza Italia con il 39%. Terza c'è la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, con il 37%.

Il preferito per la Presidenza della Repubblica è Draghi anche nel centrosinistra

Se tra gli elettori di centrodestra Draghi è il preferito, tra quelli di centrosinistra il presidente del Consiglio spopola: ha il 71% di gradimento, staccando di molto gli altri due profili sul podio. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio e attuale commissario europeo all'Economia, si ferma al 55%, seguito dalla Guardasigilli Marta Cartabia al 51%.