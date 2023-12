È morto a 85 anni Piero Craveri, storico e politico: era il nipote di Benedetto Croce Piero Craveri, storico e politico, è morto all’età di 85 anni. Nipote di Benedetto Croce, fu senatore per una settimana nel 1987 con il Partito radicale, prima di dare le dimissioni. Ha ricoperto cariche in Campania e a Napoli, e ha insegnato per anni all’Università Federico II. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piero Craveri nel 2007

È morto a 85 anni Piero Craveri, storico e senatore per pochi giorni durante decima legislatura (nel 1987) nelle file del Partito radicale di Marco Pannella. Craveri, nato il 2 gennaio nel 1938 a Torino, era il nipote del noto filosofo Benedetto Croce.

Dopo essersi laureato in Giurisprudenza nel 1961 all'Università La Sapienza di Roma nel 1961 – dove era stato a capo dell'Unione goliardica romana ed era stato iscritto prima al Partito socialista italiano e poi al Partito radicale – Craveri ha proseguito la carriera accademica. Nel 1971 ha ottenuto l'incarico per insegnare Storia dei partiti politici a Genova, poi si è spostato a Messina e a Napoli, dove dal 1980 ha insegnato Storia delle istituzioni politiche all'Università Federico II. Ha guidato il centro studi della Uil negli anni Settanta.

Ha collaborato a lungo con vari giornali, tra cui Repubblica, il Corriere della Sera e Sole 24 Ore. Nel 1985 ha iniziato la sua breve carriera politica, venendo eletto consigliere regionale della Campania con la "Lista civica e verde" di Marco Pannella. Due anni dopo, nel 1987, è entrato in Senato con il Partito radicale: nominato senatore il 2 luglio 1987, ha dato le dimissioni appena sette giorni dopo. "Pannella mi fece dimettere. Me lo chiesero e l’ho fatto", aveva poi spiegato anni dopo Craveri a Radio 24 in un'intervista. Era poi sorta una polemica perché, nonostante il breve periodo passato in Parlamento, Craveri percepiva comunque un vitalizio mensile.

Leggi anche Malore dopo cena di Natale per il consigliere regionale Sauro Manucci: muore tra le braccia del collega

Dopo la sua esperienza parlamentare, lo storico è stato per due volte parte del Consiglio comunale di Napoli. È stato per anni legato all'Università Federico II, dove dal 1994 ha insegnato Storia contemporanea. Dal 2016 era il presidente della Fondazione biblioteca Benedetto Croce: Craveri è nipote del noto filosofo, dato che sua madre era Elena Croce, traduttrice, scrittrice, ambientalista e figlia di Benedetto.

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha diffuso con una nota le sue condoglianze a familiari e amici di Craveri: "Profondo dolore per la scomparsa di Piero Craveri, personalità eminente della cultura italiana. Il professor Craveri, che ho incontrato non molto tempo fa, era un amico e un esempio di storico e di intellettuale. Nel solco del grande nonno, Benedetto Croce, è stato uno studioso rigoroso che aveva chiaro il valore del liberalismo e della democrazia", ha affermato Sangiuliano.