Dazi, Ricciardi (M5s) a Fanpage: “Meloni si è arresa a Trump, accordo Usa-Ue è una sconfitta enorme “

Molti aspetti dell’accordo Usa-Ue sui dazi ancora attendono di essere definiti, ma quanto fissato finora è “una sonora sconfitta per Meloni” e “una mannaia per il nostro tessuto produttivo e per i livelli occupazionali”, dice a Fanpage.it il capogruppo dei 5S alla Camera Riccardo Ricciardi, che ha fatto sapere di aver presentato un odg per censurare l’intesa siglata tra von der Leyen e Trump.

Mentre cresce l'attesa attorno alla dichiarazione congiunta di Unione europea e Stati Uniti in cui verrano definiti ulteriori dettagli dell'accordo sui dazi, in Italia si scatena il malcontento per un'intesa ritenuta una "resa" da parte di Bruxelles nei confronti Washington. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Ricciardi ha fatto sapere che domani l'Aula di Montecitorio voterà un ordine del giorno per "censurare" il patto siglato tra Ursula von der Leyen e Donald Trump.

"Il nostro ordine del giorno mira a rigettare l’accordo tra Von der Leyen e Trump sui dazi per il semplice fatto che non è un accordo, ma una resa. In questa vicenda Meloni è colpevole al pari di Von der Leyen per via di un atteggiamento totalmente supino al Presidente Usa", dice a Fanpage.it.

L'accordo prevede tariffe al 15% su una serie di prodotti europei e l'impegno di Bruxelles ad acquistare energia, per un valore di 750 miliardi di dollari in tre anni, e ad effettuare investimenti per altri 600 miliardi negli Stati Uniti. Un impegno che l'Ue ha sottolineato non essere giuridicamente vincolante, ma su cui gli Usa sembrano essersi fatti un'idea ben diversa.

E infatti proprio oggi, nella stessa giornata in cui la Commissione europea ha annunciato la sospensione per sei mesi delle contromisure sui prodotti americani che sarebbero dovute scattare a partire dal 7 agosto, il presidente statunitense è tornato a minacciare Bruxelles con dazi al 35% se non rispetterà gli impegni assunti riguardo agli investimenti promessi nell'ambito dell'accordo raggiunto."L'Unione europea pagherà 650 miliardi di dollari, per questo ho ridotto i dazi dal 30 al 15%", ha spiegato Trump. "Un paio di paesi ci hanno poi chiesto perchè l'Ue paga dazi più bassi e io ho risposto ‘perchè ci darà 650 miliardi di dollari' che noi possiamo investire in quello che vogliamo", ha rimarcato.

L'intesa è stato descritto dal governo italiano come un passo in avanti per scongiurare la guerra commerciale tra Usa e Europa, ma secondo le opposizioni non è altro che un atto di sottomissione nei confronti di Donald Trump. "Una resa che avrà degli effetti catastrofici sul tessuto produttivo nazionale e sui nostri livelli di occupazionali ed è frutto della volontà, di Von der Leyen come di Meloni, di obbedire in tutto e per tutto al Presidente Usa", ha commentato Ricciardi.

Molti aspetti a partire dalle possibili esenzioni per settori specifici restano ancora tutti da chiarire. Fonti comunitarie hanno assicurato che la definizione dell'accordo è "ad uno stato molto avanzato" ma nell'attesa di capire quali prodotti saranno graziati da tariffe zero (una grande incognita è su vino e liquori) e quali invece verranno colpiti, le principali associazioni dei consumatori hanno già lanciato l'allarme sull'impatto della nuova aliquota sul Made in Italy e non solo. "Questi dazi costituiscono una sonora sconfitta politica per lei e la sua maggioranza e saranno una mannaia per il nostro tessuto produttivo e per i livelli occupazionali del nostro Paese, già gravati dall’acquisto di gas americano a prezzi maggiorati e da quello di 400 miliardi in più di armi in dieci anni", attacca ancora Ricciardi. "Il Parlamento ha il dovere di far sentire la sua voce e di tradurre con un voto le tante voci critiche espresse da diverse forze politiche", conclude.