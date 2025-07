Dazi, Trump e Von der Leyen annunciano l’accordo tra Stati Uniti e Ue: “Tariffe al 15%”

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto l’intesa tra gli Stati Uniti e l’Unione europea sui dazi. L’accordo, annunciato oggi dopo il bilaterale in Scozia, prevede tariffe base al 15% mentre per acciaio e alluminio “non cambierà nulla”, ha riferito il presidente statunitense.

Oggi Donald Trump ha incontrato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Turnberry, in Scozia, per proseguire le trattative sui dazi. Alla fine, l'accordo è stato raggiunto. Come anticipato, Ue e Stati Uniti hanno trovato un'intesa attorno a tariffe al 15% sulle merci di importazione. Per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio "la situazione resta com'è", ha detto Trump, ovvero resteranno in vigore i dazi al 50%. "È una questione globale e resterà così com'è", ha spiegato.

"Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta", ha dichiarato poi Trump, che ha definito l'accordo con l'Ue "il più importante di sempre". "Credo che porterà molta unità e amicizia e sarà un grande accordo per entrambe le parti. I vostri Paesi saranno molto contenti. Andrà tutto benissimo", ha aggiunto nel corso della conferenza stampa congiunta. "È stato un duro lavoro da parte degli staff, e di questo li ringrazio, ce l'abbiamo fatta. Ed è un bene, davvero positivo", ha rimarcato von der Leyen.

Oltre ai dazi al 15%, l'accordo prevede l'impegno da parte della Ue ad effettuare annualmente acquisti di energia e investimenti negli Usa. In particolare, il presidente statunitense ha parlato di 750 miliardi di dollari l'anno di acquisti di energia Ue e 600 miliardi di dollari l'anno di investimenti.

Fino a questo momento i due leader avevano preferito rimanere cauti. "La probabilità che ci sia un accordo commerciale Ue-Usa è del 50%", avevano detto. Nel corso della giornata Trump aveva ribadito i suoi punti fermi, tra cui la decisione di non scendere al di sotto del 15% nelle tariffe imposte alle merci europee. "Meglio cioè di meno? No", aveva risposto a un giornalista che gli aveva chiesto se si potesse fare "meglio del 15%". I negoziati si erano intensificati con l'avvicinarsi del 1° agosto, ovvero la data in cui sarebbero dovuti partire i dazi al 30% contro l'export Ue inizialmente annunciati da Trump e poi sospesi. Nell'ultima settimana erano emerse le prime anticipazioni dei contenuti dell'intesa, la cui bozza ricalcava il modello siglato pochi giorni prima da Stati Uniti e Giappone.

Meloni: "Bene l'accordo ma devo vedere i dettagli"

"Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare nel meglio", è il commento a caldo di Giorgia Meloni. Non la pensa così Angelo Bonelli, di Avs, che ha definito quello siglato tra Ue e Usa "un atto di forza che mette in ginocchio l’economia dell’Ue, con effetti devastanti sull’Italia". A rischio ci sono "oltre 700mila posti di lavoro, di cui più di 100mila in Italia, nei settori agroalimentare, automotive e meccanico. Il nostro Paese rischia inoltre di perdere 23 miliardi di euro di export", ha denunciato.

"Secondo le stime, questa intesa potrà generare un incremento dell’inflazione tra l’1,5% e il 2,3% in Europa, con ricadute dirette sui beni di prima necessità e sulle fasce più deboli della popolazione", ha proseguito il portavoce di Europa Verde, "e mentre tutto questo accade, Meloni è la prima ad aver promesso a Trump l’acquisto di gas e armi per decine di miliardi di euro. Il nostro settore farmaceutico rischia danni gravissimi, perché Trump punta alla delocalizzazione delle imprese e della produzione negli Stati Uniti". Bonelli ha poi attaccato il leader della Lega: "Dov’è il patriota Salvini, che da vicepremier affermava che i Dazi sarebbero stati una grande opportunità per l’Italia? La realtà è che sono un enorme regalo agli affari di Trump. Chi si dice patriota dovrebbe difendere il lavoro italiano, non piegarsi ai diktat dell’imperatore e predatore americano. Con i nostri soldi e i nostri lavoratori, finiremo per pagare il debito americano anche attraverso l’acquisto di armi dall’industria bellica statunitense", ha aggiunto.

Anche per il segretario di Azione Carlo Calenda l'accordo rappresenta "una capitolazione dell'Europa". "Tariffe a zero vs 15% e acquisti di energia per 750 mld e armi a piacere, più 600 miliardi di investimenti europei in USA. Stasera mi vergogno di essere europeo. La von der Leyen ha fatto la figura della scolaretta e dovrebbe essere mandata via seduta stante", ha scritto sui social.

A denunciare gli effetti negativi delle nuove tariffe è pure la Confederazione nazionale dell'artigianato. Le conseguenze sull'export italiano saranno "pesanti" e "vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 15%.. L’Italia è uno dei principali esportatori negli Stati Uniti e quindi qualsiasi innalzamento dei Dazi avrebbe riflessi molto negativi, in particolare sul sistema delle piccole imprese", ha sottolineato. Ai 67 miliardi di euro di vendite dirette, occorre sommare circa 40 miliardi di flussi indiretti che in larga parte sono beni intermedi nei settori della meccanica e della moda dove è prevalente la presenza delle piccole imprese. "Si scrive 15 ma si legge 30% – ha commentato Dario Costantini – ed è una tassa ingiusta e sproporzionata che penalizza il Made in Italy ma avrà riflessi negativi anche sull’economia americana. Sono necessari sostegni e compensazioni e ci attendiamo a breve la riattivazione del tavolo sull’export a Palazzo Chigi per un confronto su strumenti e criteri per mettere a disposizione del sistema delle imprese i 25 miliardi assicurati dal governo".

I settori colpiti e quelli esclusi

Resta escluso dall'accordo il settore farmaceutico. "I farmaci sono troppo importanti. Dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo dipendere da altri Paesi per i medicinali", ha ribadito il presidente americano. "Abbiamo avuto una relazione molto buona nel corso degli anni, ma è stata una transazione molto a senso unico, molto ingiusta per gli Stati Uniti", ha criticato Trump che nel confronto con la leader Ue ha rivendicato la necessità di equità. "Loro vendono milioni e milioni di auto negli Stati Uniti, e noi praticamente non possiamo vendere le nostre in Europa", ha lamentato. "Lo stesso vale per i prodotti agricoli. Loro vogliono proteggere i propri agricoltori e le proprie case automobilistiche, ma non possiamo accettarlo", ha aggiunto.

Auto e agricoltura sono i due settori su cui Trump ha rivendicato maggiore successo: "Le auto (Usa) fondamentalmente non erano permesse" nella Ue, ha sostenuto. "Ma noi abbiamo delle auto pazzesche. Dei pick-up e dei Suv, abbiamo ottime cose penso che gli europei avranno una certa diversificazione che li renderà felici. La seconda è l'agricoltura, per gli allevatori. E facciamo tutto in stretto coordinamento con la presidente" della Commissione Ue. "E loro verranno nel nostro Paese con grande vigore, penso che faranno tanti soldi con noi. E questo porterà tanta unità e amicizia e funzionerà molto bene", ha detto.