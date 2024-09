video suggerito

Carta Dedicata a te 2024, al via dal 1° settembre: a chi spetta, quando arriva e come ottenere i 500 euro Da oggi 1° settembre 2024 parte l’attivazione della carta Dedicata a te da 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. Per ottenere la social card non serve presentare domanda online. Inps e Comuni hanno già stilato le liste di beneficiari che rispettano i requisiti: Isee sotto i 15mila euro, nessun altro aiuto, famiglia di almeno tre persone. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

Da oggi 1° settembre 2024 si entra nel mese in cui viene attivata la carta Dedicata a te da 500 euro per l'acquisto di beni alimentari, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. La social card per gli acquisti di prima necessità è tornata quest'anno dopo l'annuncio del ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e la pubblicazione dell'apposito decreto. Per ottenerla non serve presentare una domanda online: per chi rispetta determinati requisiti (Isee sotto i 15mila euro, nessun altro sostegno contro la povertà o la disoccupazione, famiglia di almeno tre persone) la selezione avverrà in automatico: sarà l'Inps a concordare le liste dei beneficiari con i Comuni, che li contatteranno direttamente. La carta sarà attivata nel momento in cui la si ritira, e il saldo residuo si potrà verificare presso i bancomat di Postamat.

Come funziona la nuova Carta Dedicata a te dal 1° settembre

Settembre è il mese in cui il governo Meloni ha annunciato che la carta Dedicata a te avrà il via per il 2024. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, quindi, i Comuni contatteranno direttamente i beneficiari che sono stati selezionati. Considerando i fondi stanziati dal governo, si tratterà di poco più di 1,3 milioni di famiglie in tutto il Paese.

La comunicazione arriverà per posta o con altri strumenti scelti dall'amministrazione comunale. In ogni caso, non è possibile fare richiesta per ottenere la carta: le liste sono state stilate dall'Inps, tenendo in considerazione i requisiti decisi dal governo, e poi comunicate ai Comuni. I soldi caricati sulla carta potranno essere utilizzati per l'acquisto di alimentari, carburanti o abbonamenti per i mezzi di trasporto. Il primo acquisto andrà effettuato entro il 16 dicembre, per non perdere la possibilità di usare la card.

A chi spetta la social card: i requisiti per ottenerla

Come lo scorso anno, il governo Meloni ha deciso che la carta Dedicata a te spetta alle famiglie che hanno un Isee sotto i 15mila euro. Ma non basta. Infatti, sono escluse tutte le famiglie in cui almeno un componente riceve già aiuti contro la povertà (come l'Assegno di inclusione) o di sostegno contro la disoccupazione (come Naspi o cassa integrazione).

Questi sono i requisiti stringenti, ma l'esecutivo ha anche chiarito che la priorità va data alle famiglie composte da almeno tre persone. In particolare, prima di tutto alle famiglie in cui ci sono dei giovani under 14, e poi a quelle dove ci sono degli under 18. Questo significa che di fatto chi rispetta gli altri requisiti, ma fa parte di una famiglia meno numerosa (una persona sola, o una coppia) è quasi certo di non riuscire a rientrare nelle liste dei beneficiari.

Come sapere se si è beneficiari: le liste dei Comuni

Negli ultimi giorni, diversi Comuni hanno già iniziato a pubblicare le liste dei beneficiari sui propri siti. Nei casi in cui non è ancora presente, è probabile che sarà resa nota nei prossimi giorni. È possibile contattare direttamente la propria amministrazione comunale per avere informazioni più dettagliate sulla data in cui saranno pubblicate le liste, dato che non c'è un obbligo di legge che fissa una data uguale per tutti. In ogni caso, a prescindere dalla pubblicazione online, i Comuni si incaricheranno anche di contattare direttamente le famiglie beneficiarie. Chi ha diritto a ottenere la carta Dedicata a te, quindi, potrà riscontrarlo sia dal sito del proprio Comune che dalle comunicazioni dirette che arriveranno nei prossimi giorni.

Cosa si può comprare con i 500 euro di bonus

I 500 euro caricati sulla carta Dedicata a te possono servire ad acquistare tre tipi di prodotti: alimentari di prima necessità; carburanti, come benzina e diesel; abbonamenti per il trasporto pubblico locale. In alcuni esercizi commerciali, sia negozi che distributori, ci saranno sconti riservati ai beneficiari della carta Dedicata a te, permettendo così di risparmiare.

Per quanto riguarda il cibo, il governo ha diffuso un elenco di tutti gli alimenti che sono ammessi. Tutto ciò che non appare in questa lista non potrà essere comprato con i soldi della card. Ecco l'elenco completo di cosa si può comprare:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d'oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti Dop e Igp

Quando arrivano i 500 euro sulla carta: saldo e come attivarla

Il governo Meloni ha fatto sapere che nel mese di settembre le carte saranno attivate. Questo significa che le comunicazioni dei Comuni partiranno nei prossimi giorni, o al massimo (in caso di ritardi nelle procedure) nelle prossime settimane. La data esatta potrebbe cambiare da un Comune all'altro, dato che le pratiche vengono gestite direttamente dall'amministrazione.

Una volta ritirata, la carta sarà subito attiva e pronta per fare acquisti. Per chi ha già avuto la carta Dedicata a te lo scorso anno, non sarà necessario andare all'Ufficio postale a ritirarla perché i soldi saranno ritirati sulla vecchia carta. Chi ha smarrito la vecchia card può chiederne una copia alle Poste, presentandosi con un documento d'identità, il codice fiscale e la denuncia di smarrimento.

Una volta ottenuta la carta, come detto, questa sarà attiva. Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024 per non perdere l'accesso alla somma, mentre i soldi dovranno essere esauriti entro il 28 febbraio 2025. In ogni caso sarà sempre possibile verificare il saldo residuo sulla propria card tramite i bancomat di Postamat.