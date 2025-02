Carta Dedicata a te, quando scadono i 500 euro e chi potrà ottenerli nel 2025

video suggerito

La carta acquisti Dedicata a te per il 2025, al momento, è ancora in lavorazione. Per l'erogazione dei soldi, utilizzabili per acquistare beni alimentari, carburante o abbonamenti al trasporto pubblico, si attende il decreto del ministero dell'Agricoltura, che l'anno scorso arrivò a giugno. Nel frattempo però i beneficiari devono tenere a mente un'altra data: il 28 febbraio sarà l'ultimo giorno disponibile per usare i 500 euro erogati nel 2024. Superata quella data, non ci sarà più la possibilità di usare i soldi eventualmente rimasti. Ecco per cosa si possono usare e chi potrà chiederli nuovamente quest'anno.

Quando scadono i soldi rimasti sulla carta Dedicata a te

A partire da settembre dello scorso anno, è stata erogata ai beneficiari selezionati la carta Dedicata a te con 500 euro caricati sopra. Una prima scadenza era quella del 16 dicembre: entro quel giorno era necessario ‘attivare' la carta, facendo almeno un pagamento; in caso contrario, si sarebbe persa l'intera somma.

Ora si avvicina la seconda scadenza: il 28 febbraio 2025. Superata questa data, tutti i soldi eventualmente rimasti sulla carta andranno perduti. Dunque, chi dovesse ancora avere una qualunque somma rimasta sulla carta Dedicata a te dello scorso anno avrà tempo ancora alcune settimane di tempo per usarla.

Cosa si può comprare con la social card

Con la carta si possono comprare beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale. La lista completa degli alimenti consentiti contiene:

Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

Pescato fresco

Tonno e carne in scatola

Latte e suoi derivati

Uova

Oli d'oliva e di semi

Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

Pizza e prodotti da forno surgelati

Paste alimentari

Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

Farine di cereali

Ortaggi freschi, lavorati, e surgelati

Pomodori pelati e conserve di pomodori

Legumi

Semi e frutti oleosi

Frutta di qualunque tipologia

Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

Lieviti naturali

Miele naturale

Zuccheri

Cacao in polvere

Cioccolato

Acque minerali

Aceto di vino

Caffè, tè, camomilla

Prodotti Dop e Igp

In più, chi ha la carta può accedere a sconti specifici. Negli esercizi commerciali che hanno aderito alle convenzioni ministeriali si potrà ricevere uno sconto del 15%. E anche ai distributori di carburanti si troveranno promozioni e sconti, sempre seguendo le convenzioni esistenti.

Chi avrà la carta Dedicata a te nel 2025

In attesa che arrivi l'apposito decreto del ministero dell'Agricoltura per l'edizione 2025 della carta Dedicata a te, alcune informazioni non sono ancora certe (come l'importo del bonus, o le tempistiche per la sua erogazione), ma altre sì. Come negli scorsi anni, non sarà necessario fare domanda: la selezione dei beneficiari verrà effettuata dall'Inps insieme ai Comuni.

I requisiti, a meno di decisioni diverse da parte del governo, resteranno gli stessi. La carta acquisti andrà a chi ha un Isee sotto i 15mila euro, dando la priorità alle famiglie numerose e con figli piccoli. Come detto, comunque, fino a quando non arriverà il decreto ufficiale del ministero è possibile che arrivino piccole modifiche anche ai requisiti.