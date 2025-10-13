Rinviato il pagamento della Carta Dedicata a te 2025: ecco quando sarà pagata a Napoli

Immagine di repertorio

A Napoli slitta il pagamento della "Carta Dedicata a te" 2025, la social card da 500 euro che serve per fare la spesa e comprare i beni di prima necessità, finanziata dal Ministero dell'Agricoltura. La carta acquisti, secondo quanto inizialmente comunicato, sarebbe dovuta andare in pagamento dalla prossima settimana, lunedì 20 ottobre. Ma la data è cambiata. C'è stato un rinvio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate del Comune di Napoli, di circa un paio di settimane. La nuova carta solidale sarà quindi disponibile a partire dalla fine di ottobre.

Quando va in pagamento la Carta Dedicata a Te a Napoli

Considerando che il 31 ottobre ricade di venerdì e che poi c'è il ponte di Ognissanti, è possibile che gli accrediti avverranno tra il 31 ottobre e il 3 novembre prossimi. "A partire dal 31 ottobre 2025 – conferma il Comune di Napoli – sarà disponibile la nuova carta solidale “Dedicata a te”. L’importo disponibile sulla carta ammonterà ad euro 500″.

I beneficiari nel capoluogo partenopeo sono 27.990. Per ricevere la card, non è necessario inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali. L'elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Comune di Napoli e si potranno scaricare online le comunicazioni, tramite Spid, oppure andando al Caf. Con queste ci si potrà poi recare agli sportelli delle Poste Italiane per il ritiro, previa prenotazione. Le carte emesse negli anni precedenti restano ancora in vigore, ammesso che il beneficiario sia presente anche nelle nuove liste.

Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a te”, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.