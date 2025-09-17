Carta Dedicata a te 2025 Napoli, pubblicato il link per ottenere la social card da 500 euro per la spesa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carta Dedicata a Te ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Comune di Napoli ha pubblicato il link per ottenere la "Carta Dedicata a te" 2025, la social card da 500 euro per fare la spesa e comprare i beni di prima necessità. La carta acquisti a Napoli sarà disponibile da lunedì 20 ottobre. A Napoli i beneficiari per quest'anno sono 27.990. Per ricevere la carta solidale non sarà necessario inviare e-mail di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali. Come si potrà sapere, quindi, se si rientra tra i beneficiari?

Quando saranno pubblicate le liste della carta acquisti a Napoli

Il Comune di Napoli ha spiegato che gli elenchi dei nuclei assegnatari della carta “Dedicata a te” saranno disponibili e consultabili sulla pagina apposita pubblicata all'interno del suo sito.

Il link della pagina sulla Carta Dedicata a Te 2025 del Comune di Napoli

Leggi anche Carta Dedicata a te a Napoli, quando si conosceranno i beneficiari e come ottenere i 500 euro

Collegandosi al link, quindi, e seguendo la procedura indicata, si potranno scaricare le comunicazioni. Per accedere al portale è necessario, comunque, possedere uno Spid. Si può consultare la pagina sia in autonomia, utilizzando il proprio pc o lo smartphone, sia tramite i Caf convenzionati.

Il Comune di Napoli renderà note sul proprio sito istituzionale, non appena saranno disponibili, le modalità di ritiro delle comunicazioni di assegnazione della carta e il link di collegamento. Le carte potranno essere ritirate presso gli sportelli postali abilitati previa prenotazione attraverso i canali messi a disposizione da poste italiane.

Con la comunicazione ed un documento di riconoscimento, ci si potrà recare alle Poste Italiane, dove si potrà ritirare la carta elettronica Postepay nominativa di pagamento, prepagata e ricaricabile. Le carte saranno consegnate agli aventi diritto. È concessa una sola “Carta Dedicata a te” per ogni nucleo familiare. Quelle emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

Il primo pagamento con utilizzo della “Carta Dedicata a te” deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio. Le somme caricate sulla “Carta Dedicata a te”, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Quali sono i requisiti per avere la social card

I beneficiari del contributo (“Carta Dedicata a te”) sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data della pubblicazione del Decreto del Ministero per l’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – MASAF – del 30 luglio 2025 (all. 1):

iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Comune di Napoli);

titolarità di una certificazione ISEE Ordinario, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

Gli assegnatari saranno scelti con i seguenti criteri, che si indicano in ordine di priorità decrescente:

1. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2011, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; 2. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2007, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso; 3. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso ai nuclei beneficiari di:

Assegno di Inclusione,

Carta Acquisti o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o contrasto alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico.

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) non è concesso, inoltre ai nuclei nei quali anche un solo componente è titolare di:



NASPI

Disoccupazione

Indennità di Mobilità

Fondi Solidarietà

Cassa Integrazione o qualsiasi fonte di integrazione salariale erogata dallo Sato.

Cosa si può comprare con la carta acquisti

Il contributo (“Carta Dedicata a te”) è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. La carta può essere usata presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Beni alimentari acquistabili con la “Carta Dedicata a te":

· carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole;

· pescato fresco;

· tonno e carne in scatola;

· latte e suoi derivati; uova;

· oli d'oliva e di semi;

· prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria;

· pizza e prodotti da forno surgelati;

· paste alimentari;

· riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale;

· farine di cereali;

· ortaggi freschi, lavorati, e surgelati;

· pomodori pelati e conserve di pomodori;

· legumi; semi e frutti oleosi;

· frutta di qualunque tipologia;

· alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula);

· lieviti naturali;

· miele naturale;

· zuccheri;

· cacao in polvere;

· cioccolato;

· acque minerali;

· aceto di vino;

· caffè, tè, camomilla;

· prodotti DOP e IGP.