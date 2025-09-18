Politica
Carta Dedicata a Te

Carta Dedicata a te 2025, dove fare la spesa con lo sconto del 15%: l’elenco degli esercizi aderenti

La carta Dedicata a te arriverà a ottobre, secondo le tempistiche comunicate dall’Inps. I Comuni stanno completando gli elenchi dei beneficiari in questi giorni. Intanto, sono arrivate le prime convenzioni pubbliche con le catene che offriranno sconti del 15% ai possessori della social card da 500 euro.
A cura di Luca Pons
Carta Dedicata a Te

Mancano poche settimane all'arrivo della carta Dedicata a te 2025, del valore di 500 euro. Le tappe sono quelle indicate dall'Inps: in questi giorni in Comuni completano gli elenchi dei beneficiari, e attorno alla metà di ottobre le pratiche dovrebbero essere concluse.

Come è noto, la carta si può usare per acquistare beni alimentari di prima necessità, mentre è saltata la possibilità di fare rifornimento di carburante o pagare abbonamenti ai mezzi. Si può fare la spesa in tutti gli esercizi commerciali che vendono alimentari, ma alcune catene hanno aderito alla richiesta del ministero dell'Agricoltura: grazie a una convenzione, offriranno sconti del 15% ai possessori della card. Finora hanno stipulato la convenzione Federdistribuzione, Conad e Coop, ma c'è ancora qualche giorno per completare la lista. Lo scorso anno si erano associate anche Lidl e Eurospin.

Dove fare la spesa con uno sconto del 15% per chi ha la social card "Dedicata a te"

L'elenco delle catene che aderiscono alle convenzioni è pubblico, e viene comunicato online sulla pagina dedicata nel sito del ministero dell'Agricoltura. Come detto, finora risulta che ci siano accordi con Conad, Coop e con i marchi associati a Federdistribuzione. Si parla di catene come Bennet, Carrefour, Crai, Esselunga, Famila, In's, Penny, Selex e altre.

Come riportato negli accordi tra il ministero e le aziende, l'impegno è di offrire sconti del 15% a chi fa la spesa e paga con la carta Dedicata a te. Gli sconti si accumuleranno con le altre promozioni, ma ciascuna catena potrà decidere se erogarli abbassando il prezzo dello scontrino o erogando un ‘buono‘ pari al 15% della spesa da usare successivamente.

Bisogna tenere a mente, però, che le convezioni non assicurano che in ogni singolo supermercato dei marchi citati ci saranno gli sconti. Infatti, le singole catene associate a Federdistribuzione, Conad e Coop avranno un certo margine di autonomia. L'accordo con il ministero prevede che le associazioni "promuovano" l'iniziativa, ma le aziende non saranno legalmente obbligate a introdurre gli sconti.

Come detto, l'elenco dei negozi e supermercati aderenti non è ancora completo. La possibilità di aderire alla convenzione è aperta fino a martedì 23 settembre. L'anno scorso, tra le catene si erano aggiunte anche Lidl ed Eurospin.

Niente più carburanti e abbonamenti dei mezzi con la carta 2025

Con la carta Dedicata a te 2024 era possibile anche acquistare carburanti per fare il pieno al distributore, oppure pagare un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale. Una possibilità che, quest'anno, è stata cancellata. Nessuno dei decreti varati dal ministero dell'Agricoltura parla dei carburanti, e lo stesso vale per le circolari dell'Inps, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno.

È ancora online, infatti, la pagina che permetteva di consultare l'elenco completo dei distributori che avevano aderito all'iniziativa. Invece nel 2025 la carta Dedicata a te si potrà utilizzare solamente per comprare alimentari, nonostante il governo Meloni non abbia annunciato o spiegato la decisione di rimuovere i carburanti e gli abbonamenti ai mezzi dalla misura.

