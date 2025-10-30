Carta Dedicata a te 2025 da 500 euro, via ai pagamenti a Napoli: il link per scaricare la comunicazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Carta Dedicata a Te ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al via ai pagamenti della Carta Dedicata a te 2025 a Napoli. Si tratta della card per gli acquisti da 500 euro messa a disposizione dal Ministero dell'agricoltura per fare la spesa e destinata alle famiglie bisognose. A Napoli, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarà possibile verificare online la propria ammissione al beneficio della Carta Solidale “Dedicata a Te” a partire dalla mezzanotte di venerdì 31 ottobre.

Dove si può vedere la lista della carta dedicata a te 2025

Il pagamento della carta acquisti era tato annunciato per il 20 ottobre a Napoli, ma era slittato di qualche giorno. Le ricariche della Carta Dedicata a te, sia per i vecchi che per i nuovi beneficiari, partiranno da stanotte.

Per i cittadini napoletani che rientrano nei requisiti della social card, a partire dalle ore 00,01 del 31 ottobre 2025 e fino alle ore 23,59 del 16 dicembre 2025, sarà possibile verificare online la propria ammissione al beneficio della Carta Solidale “Dedicata a Te”. Per controllare se si rientra tra i beneficiari e, nel caso si sia stati ammessi, per scaricare e stampare la comunicazione da consegnare presso qualsiasi Ufficio Postale della Città di Napoli, si può cliccare il link di seguito:

Il link per scaricare la comunicazione per ritirare la carta dedicata a te 2025 a Napoli

Quando arriva la Carta Dedicata a te a Napoli

Ma quando arriva la Carta Dedicata a te a Napoli? Le procedure variano a seconda della categoria nella quale si ricade. Chi era già beneficiario nel 2023 e 2024, se risulta nuovamente selezionato nel 2025 non deve fare nulla, la Carta verrà ricaricata automaticamente. Nel caso dei nuovi beneficiari, invece, si potrà ritirare la Carta presso qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (ad esempio dal 5 al 30 novembre), presentando:

la comunicazione scaricata dal link;

documento di identità;

codice fiscale/tessera sanitaria.

L'Inps ha infatti comunicato che da oggi, 30 ottobre 2025, sono a disposizione dei Comuni sul web le liste dei beneficiari della Carta Dedicata a te. La social card per famiglie in difficoltà senza componenti con l'assegno di inclusione o la Naspi. L'importo una tantum di 500 euro può essere usato solo per acquisti alimentari di prima necessità. Le carte, assegnabili sono 1.157.179 e sono destinabili a famiglie con un Isee non superiore a 15mila euro. A Napoli i beneficiari sono 27.990. Nelle liste, suddivise per Comune, a ogni beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane.