Carta Dedicata a te 2025, quando arriva e chi può ottenere i 500 euro Nella manovra, che pochi giorni fa è diventata legge, è stata confermata per il 2025 la Carta spesa dedicata a te per le famiglie con Isee sotto 15mila euro che non ricevono altri aiuti economici, da usare per l'acquisto di beni di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.

A cura di Giulia Casula

Nella manovra, che pochi giorni fa è diventata legge, è stata rinnovata anche per il 2025 la Carta dedicata a te, la social card riconosciuta alle famiglie che hanno un reddito basso e non beneficiano di altri sostegni economici, da usare per l'acquisto di beni di prima necessità.

Attualmente per il contributo erogato nel 2024 la scadenza è fissata al 28 febbraio. Chi la possiede dunque, dovrà affrettarsi a spendere i soldi rimasti a disposizione entro quella data.

Per la misura la legge di bilancio ha stanziato 500 milioni di euro, meno dello scorso anno. Il che significa che, se il numero di beneficiari dovesse essere lo stesso del 2024 (circa 1,3 milioni) il contributo potrebbe essere più basso.

Non è detto però che i requisiti restino gli stessi anche per il 2025. Il governo potrebbe introdurre paletti più stringenti per ridurre la platea degli aventi diritto e mantenere così il sostegno a 500 euro. Per sapere quando partirà la nuova carta invece, occorrerà attendere le comunicazioni dell'Inps.

A chi spetta la carta Dedicata a te e come si ottiene

La carta Dedicata a te è una misura di sostegno economico introdotta con la scorsa legge di bilancio. Consiste in una social card dal valore di 500 euro, rivolta alle famiglie numerose (con almeno tre componeneti) che hanno un Isee inferiore ai 15mila euro e che non risultano destinatarie di altri strumenti di contrasto alla povertà e alla disoccupazione (Naspi, assegno di inclusione eccetera).

Per ottenerla non serve fare domanda perché la lista dei beneficiari viene stilata dall'Inps sulla base dei requisiti previsti. La priorità viene assegnata ai nuclei familiari più grandi, in particolare a quelli dove sono presenti figli minorenni, che dovranno rispettare anche i seguenti criteri:

Isee non superiore ai 15mila euro;

iscrizione di tutti i componenti all'Anagrafe comunale.

Coloro che ne hanno diritto e risulteranno assegnatari della social card, potranno ritirarla presso qualsiasi ufficio postale.

Per cosa si può usare la carta Dedicata a te

I 500 euro non possono essere utilizzati a proprio piacimento, ma per un preciso elenco di beni e servizi. Stando alla lista fornita lo scorso anno, la Carta dedicata a te può essere usata per l'acquisto di beni di prima necessità come generi alimentari, ma anche carburante e abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico.

Per poter effettuare l'acquisto i negozi e gli esercizi commerciali in cui si desidera usare la card devono essere abilitati al circuito Mastercard, avere i codici merceologici ed essere in linea con i requisiti previsti dal ministero dell'Agricoltura.

Chi riceve la carta non potrà usarla per prelevare contanti, né ricaricarla, ma potrà controllare il proprio saldo presso gli appositi sportelli Postamat tramite il codice pin fornito alla consegna.