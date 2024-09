Carta spesa Dedicata a te, alcune social card bloccate a Napoli: a chi sta succedendo e perché

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Social card bloccate e revocate a Napoli dopo essere state ritirate alle Poste o ricaricate. Sono diversi i casi segnalati nel comune capoluogo partenopeo nelle ultime settimane – come confermano fonti istituzionali a Fanpage.it – da quando, l'11 settembre scorso, sono partite le ricariche della nuova Carta Dedicata a te 2024 da 500 euro. In alcuni casi i beneficiari hanno scoperto il blocco tempo dopo aver ritirato la carta per gli acquisti alle Poste – o averla ricaricata per chi già era percettore. Un'amara sorpresa, magari arrivata al momento di pagare alla cassa del supermercato.

Social card bloccate a Napoli, quando succede

Ma perché sta succedendo? Questo problema, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, può accadere nel caso in cui, oltre alla Carta Dedicata a te per fare la spesa ci siano anche altre misure attivate, come l'Assegno di Inclusione (Adi) – che da gennaio ha sostituito il vecchio Reddito di Cittadinanza – che sono incompatibili con la social card.

Ma queste condizioni non dovrebbero già escludere a priori dalla lista dei beneficiari? In effetti, sì. Gli elenchi dei percettori sono centralizzati, gestiti dall'Inps. Ma vengono consolidati dai Comuni. Sulla base delle liste fornite dagli enti locali, poi, le carte vengono distribuite ai cittadini beneficiari.

Può capitare, però, che l'Adi, al momento della strutturazione dell'elenco della Carta Dedicata a te, non fosse stato ancora concesso. Se il beneficio è stato maturato dopo che l'elenco è stato consolidato, la "Carta Dedicata a te", a seguito dei controlli, viene bloccata, in quanto non si rientra più tra gli aventi diritto. Può essere questo uno dei motivi dello stop, anche se è sempre consigliabile contattare i numeri istituzionali per poter essere sicuri del motivo del blocco.

Il Comune: "Diversi casi a Napoli"

“Sono stati segnalati diversi casi di blocco delle carte – spiegano dal Comune di Napoli – È successo anche l'anno scorso. Alcuni cittadini chiamano gli uffici comunali riferendo di rientrare tra i beneficiari della Social Card, ma di essere anche assegnatari di Adi, e chiedendo la possibilità di ritirare la Carta per la spesa. Il Comune invita tutti a non farlo. Ma c'è chi non chiama, oppure prova ad usare lo stesso la social card”.