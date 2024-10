Confermata la Carta Dedicata a te nella manovra 2025: cosa cambia e quanto potrebbe valere

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Sarà rinnovata nella legge di bilancio 2025, approvata ieri in Cdm, la carta Dedicata a te, la social card per acquisiti spesa rivolta alle famiglie numerose e con un Isee inferiore ai 15mila euro. Il beneficio, del valore di 500 euro e destinato ai nuclei familiari che non usufruiscono di altre misure di sostegno al reddito (come ad esempio l'Assegno di inclusione), consente di acquistare varie tipologie di beni alimentari, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Pe il momento però, non è chiaro se la carta Dedicata avrà lo stesso importo di quello fissato per il 2024. Nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi si limitano a far sapere che i fondi stanziati per la misura ammonteranno a 500 milioni di euro e che "nel compiuto delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico".

Anche quest'anno dunque, la priorità sarà data alle famiglie con più figli. "Più numerosi i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali", si legge.

Come funziona la carta Dedicata a te oggi e a chi spetta

La carta Dedicata a te è una social card che può essere utilizzata per l'acquisto di beni di prima necessità. Nel 2024 la misura è stata riconosciuta alle famiglie numerose e con un reddito inferiore a 15mila euro. Sono stati esclusi i nuclei familiari destinatari di altre misure di contrasto alla povertà (l'Assegno di inclusione ad esempio) o percettori di Naspi e altri strumenti contro la disoccupazione.

Tra coloro che possono riceverla, hanno la priorità le famiglie con almeno tre componenti, di cui almeno un figlio con un età inferiore ai 14 anni. La graduatoria dei beneficiari viene stilata dall'Inps sulla base di questi criteri e concordata con i diversi Comuni che provvedono a contattare direttamente le famiglie selezionate.

Con la carta Dedicata a te, che può essere ritirata agli uffici postali, è possibile acquistare un elenco di beni alimentari (indicato dal governo), ma anche benzina, diesel e abbonamenti per il trasporto pubblico locale. In alcuni negozi inoltre, esibendo la carta si può avere diritto a scontistiche e promozioni.

Come potrebbe cambiare il bonus con la manovra e quale sarà l'importo

Come detto, al momento, il governo non ha fatto sapere quale sarà l'importo della carta Dedicata e se varrà 500 euro anche per il 2025. L'unica informazione certa, per ora, è che la misura sarà rifinanziata con 500 milioni di euro.

Se dal Mef dovessero confermare lo stesso importo del 2024 (cioè 500 euro), potranno beneficiarne 1 milione di famiglie, un numero inferiore rispetto alla platea di beneficiari del 2024, cioè 1,3 milioni di persone.

Appare chiaro dunque, che se i fondi a disposizione dovessero rimanere gli stessi, la misura potrebbe subire dei tagli nell'importo oppure nel numero di coloro che potranno beneficiarne. Alle condizioni attuali infatti, se il valore della social card dovesse essere più alto di 500 euro, il numero degli aventi diritto scenderà. Viceversa, potranno accedervi più di un milione di beneficiari nel caso in cui la carta dovesse valere meno di 500 euro.

Ad ogni modo, per conoscere meglio i dettagli della misura e a quanto ammonterà, bisognerà attendere i prossimi decreti che verranno varati dal governo.