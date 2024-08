video suggerito

Quando arriva la nuova social card "Dedicata a te" da 500 euro nel 2024 La carta acquisti Dedicata a te da 500 euro sarà consegnata a settembre: questa è la tabella di marcia comunicata dal governo. Non serve fare domanda, i Comuni che hanno stilato la lista dei beneficiari li contatteranno direttamente. Chi rispetta i requisiti – Isee sotto i 15mila euro e nessun altro sostegno – potrà usare i soldi per alimentari, carburanti e abbonamenti dei mezzi.

A cura di Luca Pons

Mancano poche settimane alla partenza della nuova social card Dedicata a te, dal valore di 500 euro. Il governo Meloni l'aveva annunciata a giugno, ma la tabella di marcia prevede che le prime comunicazioni alle famiglie arrivino a settembre. In queste settimane, infatti, i Comuni italiani e l'Inps stanno definendo le liste dei beneficiari che rispettano tutti i requisiti.

Per ottenere la carta acquisti Dedicata a te bisogna avere un Isee familiare sotto i 15mila euro, non essere beneficiari di altri aiuti pubblici (né sostegni alla povertà, come l'Assegno di inclusione, né strumenti come la Cig). I beneficiari potranno usare i soldi per comprare alimentari, carburante e abbonamenti ai mezzi di trasporto.

Quando sarà consegnata la carta "Dedicata a te" ai beneficiari

Come detto, nel corso del mese di agosto i Comuni hanno ricevuto dall'Inps una prima lista dei possibili beneficiari, e nelle ultime settimane hanno provveduto a integrare e modificare queste graduatorie, confrontandosi anche con i servizi sociali sul territorio, per individuare i nuclei più bisognosi. Ora manca solamente un ultimo passaggio, in cui l'Inps renderà definitivi gli elenchi e li comunicherà a Poste italiane.

Proprio Poste, infatti, dovrà occuparsi di preparare le carte prepagate da consegnare alle famiglie. A settembre, i Comuni inizieranno a inviare le comunicazioni ai nuclei beneficiari. Non è necessario fare domanda, quindi: chi rispetta i requisiti e rientra nella lista sarà contattato direttamente. La carta Dedicata a te si potrà ritirare presso l'ufficio postale, e sarà immediatamente attiva e carica.

Poi scatteranno le scadenze successive. Il primo pagamento andrà effettuato entro il 16 dicembre 2024, per evitare che i fondi decadano. Tutti i 500 euro, poi, dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2025.

A chi spetta la social card: i requisiti per ottenere i 500 euro

Come detto, la social card da 500 euro è rivolta alle famiglie che rispettano specifici e stringenti requisiti. L'Isee deve essere al di sotto dei 15mila euro. Chi riceve un sostegno alla povertà (che sia Assegno di inclusione, Carta acquisti o altre misure nazionali, regionali o locali) o un sostegno alla disoccupazione (Naspi, cassa integrazione…) è escluso dalla social card.

In più, Inps e Comuni hanno ricevuto l'indicazione di dare la priorità alle famiglie di almeno tre persone. In particolare, a quelle con figli sotto i 14 anni, poi a quelle con figli minorenni. Si può dire quindi che, considerate le risorse limitate stanziate dal governo (i beneficiari saranno in tutto circa 1,3 milioni di famiglie), i nuclei con meno di tre componenti resteranno quasi sicuramente senza card Dedicata a te.

Cosa si può comprare con i 500 euro

Chi otterrà la carta potrà spendere i 500 euro in vari modi. Innanzitutto per comprare beni alimentari di prima necessità, che il governo ha dettagliato in una lista (escludendo alcolici, bevande zuccherate e anche altri prodotti come le marmellate). In più, i soldi si potranno usare per fare il pieno di benzina, oppure anche per acquistare abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale.

La carta verrà annullata il 28 febbraio, quindi entro quella data vanno spesi tutti i soldi. I 500 euro non potranno essere ritirati in contanti, e la carta prepagata non potrà essere ricaricata: ai bancomat di Postamat, quindi, si potrà controllare solamente il saldo rimanente e la lista dei pagamenti. La si potrà utilizzare in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard.