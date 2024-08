video suggerito

Carta Dedicata a te a Napoli fino a 500 euro, quando si pubblica la lista dei beneficiari e come avere il bonus Come funzionerà nella città di Napoli la nuova social card da settembre 2024. Chi ne ha diritto, quando e come riceverla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Da settembre 2024 sarà disponibile la nuova “Carta Dedicata a te”, la social card fino a 500 euro del Governo destinata agli acquisti di generi di prima necessità, carburante e abbonamenti ai trasporti pubblici. La carta per la spesa è rivolta alle famiglie con redditi Isee fino a 15mila euro all'anno.

Fanpage.it ha appreso da fonti qualificare come funzionerà nella città di Napoli la nuova social card. A settembre, il Comune di Napoli provvederà a inviare le comunicazioni ai beneficiari che sono stati ammessi. Non sarà pubblicata, quindi, alcuna lista dei beneficiari a Napoli, ma bisognerà aspettare la comunicazione.

Come funziona la Carta acquisti 2024 a Napoli

Per ricevere la comunicazione non sarà necessario inviare email di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali. Sarà il Comune stesso a inviare il link agli aventi diritto che potranno verificare se risultano o meno beneficiari del contributo. Chi ha già ricevuto in passato la social card avrà direttamente la ricarica sul conto corrente. Chi, invece, dovrà averla per la prima volta riceverà una lettera a casa e poi dovrà andare alle Poste Italiane per ritirare la scheda.

L'elenco degli ammessi non sarà redatto dal Municipio, che riceve solo la lista di coloro che sono stati selezionati e si limita a distribuire la carta acquisti.

Carta spesa a Napoli, quando sarà pubblicato l'elenco dei beneficiari

L'elenco definitivo dei beneficiari a Napoli, come detto, non sarà pubblicato. A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, in base all'aggiornamento al 30 agosto 2024, nel mese di settembre 2024, “soltanto dopo il consolidamento dell’elenco definitivo degli assegnatari della Carta “DEDICATA A TE” 2024, sarà pubblicato il link di collegamento al portale dedicato, attraverso il quale con il proprio SPID, in autonomia o mediante il supporto di sedi territoriali dei CAF autorizzate, sarà possibile verificare la presenza del proprio nucleo familiare tra i beneficiari della carta “DEDICATA A TE” 2024”.

Come ritirare la carta Dedicata a te a Napoli

Il Comune di Napoli renderà note, sul proprio sito istituzionale e sulle pagine istituzionali le modalità di rilascio delle comunicazioni di assegnazione della carta “Dedicata a Te” ai nuclei beneficiari e il link di collegamento alla piattaforma informatica, attraverso il quale prelevarle in autonomia (mediante accesso con SPID) o con il supporto di un CAF, non appena disponibile l’elenco dei beneficiari con i codici identificativi (id) delle carte, assegnati da Poste Italiane.

Per ricevere la comunicazione non sarà necessario inviare email di richiesta, telefonare o recarsi presso gli sportelli comunali.

Soltanto dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo 2024 e la verifica di essere assegnatari della Carta 2024, le due categorie di beneficiari potranno ricevere il bonus, secondo le seguenti modalità:

Per i già beneficiari nel 2023:

se si è ancora in possesso della Carta “Dedicata a Te”, non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale, in quanto la carta sarà ricaricata in automatico.

In caso di smarrimento della carta o non se ne fosse più in possesso, si potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale, presentando allo sportello:

– documento di identità in corso di validità;

– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

– denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per i nuovi beneficiari:

la Carta “Dedicata a Te” potrà essere ritirata presso un qualsiasi Ufficio postale solo presentando la comunicazione del Comune, recante il codice id della carta assegnata.