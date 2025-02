Camera approva il decreto Emergenze, il testo passa al Senato: cosa cambia

video suggerito

A cura di Francesca Moriero

Il governo italiano ha approvato, con una questione di fiducia, il Decreto Emergenze, un provvedimento che si propone di affrontare in modo urgente alcune delle problematiche più gravi del Paese, come il degrado urbano, la vulnerabilità sociale e la crisi idrica. Il decreto, composto da dieci articoli, è stato approvato dalla Camera dei deputati con 174 voti favorevoli, 100 contrari e 2 astenuti. Il testo, identico a quello emendato dalle commissioni Bilancio e Ambiente, prevede un'azione immediata in risposta alle emergenze e sarà ora sottoposto all'esame del Senato. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il 1° marzo 2025, pena la decadenza.

Le misure contenute nel decreto emergenze hanno lo scopo di intervenire tempestivamente in specifiche aree urbane caratterizzate da gravi difficoltà, in luoghi come Rozzano, quartieri Alessandrino e Quarticciolo a Roma, Scampia e Secondigliano a Napoli, San Cristoforo a Catania e Borgo Nuovo a Palermo. Questi quartieri, noti anche per il disagio sociale, il degrado e la marginalità, come si legge, sono al centro di un piano straordinario che prevede un'azione coordinata tra governo e Comuni locali.

Il piano di riqualificazione

Il decreto prevede che un commissario straordinario, nominato in attuazione del cosiddetto "decreto Caivano", rediga un piano di interventi infrastrutturali e sociali congiunto, che dovrà essere predisposto entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Il piano, che dovrà includere anche iniziative di riqualificazione ambientale, avrà un budget di 180 milioni di euro per il triennio 2025-2027. L'obiettivo è quello di rilanciare le aree in difficoltà, riducendo il rischio di ulteriore degrado e offrendo nuove opportunità alle comunità locali, con un focus particolare sui giovani e sulle problematiche legate alla disoccupazione e alla marginalità sociale. Il commissario straordinario opererà fino al 31 dicembre 2027, con la possibilità di nominare sei sub-commissari per coordinare i vari aspetti del piano. In aggiunta, il decreto prevede l'assunzione di misure temporanee per coprire posti vacanti nelle prefetture, al fine di garantire che le amministrazioni locali possano continuare a monitorare e supportare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Opposizione contro la fiducia

Nonostante l'approvazione del decreto, il provvedimento ha suscitato forti polemiche politiche: il deputato del Partito Democratico, Marco Simiani, ha infatti denunciato l'uso della fiducia come strumento per forzare l'approvazione di un provvedimento senza un serio confronto parlamentare. Simiani ha definito il governo "sordo" alle richieste di modifica, come quella di coinvolgere il Terzo Settore nei processi di riqualificazione, e ha accusato l'esecutivo di non affrontare le vere emergenze del Paese, come la crisi idrica, energetica e occupazionale, ma piuttosto di "scavalcare" questi problemi. Secondo Simiani, il decreto emergenze, pur essendo un passo in avanti, non risolve i problemi strutturali, ma si limita a fornire soluzioni temporanee senza un piano organico.

In particolare, Simiani ha contestato la nomina di commissari straordinari e la gestione centralizzata degli interventi, sostenendo che si trattasse di un tentativo di "commissariare" il Paese senza una reale programmazione e senza il coinvolgimento delle comunità locali.: "Cosa ha di emergenziale il commissariamento dell'ACI?" ha chiesto retoricamente.

La difesa del governo

Il governo ha tuttavia difeso con fermezza le misure adottate: Nicola Ottaviani, parlamentare della Lega, ha ricordato che la Commissione europea ha confermato che l'Italia è "on time" rispetto al raggiungimento dei target del Pnrr. Secondo Ottaviani, le rimodulazioni dei fondi richiesti sono state necessarie per adeguarsi ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, e non ci sarebbe quindi dubbio che queste siano state scelte responsabili, in linea con gli obiettivi europei. Il deputato ha anche ricordato che, tra il 2009 e il 2024, l'Europa ha speso 2.500 miliardi di euro per sostenere l'economia, molto meno dei 14mila miliardi investiti dagli Stati Uniti nello stesso periodo. Infine, Ottaviani ha criticato l'opposizione per la sua mancanza di un'alternativa concreta e per l'attacco indiscriminato alle politiche del governo, suggerendo che, a differenza della sinistra, l'attuale esecutivo sta affrontando le emergenze "con interventi modulati nel breve, medio e lungo periodo", un approccio che definisce "responsabile" e "realista".

Nuove aggiunte al decreto

Oltre agli aspetti già discussi, il decreto emergenze include modifiche rilevanti anche sul piano della riorganizzazione e del dimensionamento del sistema scolastico, assorbendo così gli effetti del Decreto Legge 1/2025. Il provvedimento si occupa poi della crisi idrica, con particolare attenzione alla situazione in Sicilia, della ricostruzione post-sisma per le regioni Marche e Umbria e delle politiche attive per la formazione e l'inserimento lavorativo. Non meno importante è l'intervento sulle garanzie fornite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nei contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il futuro del decreto, ora in fase di approvazione al Senato, dipenderà tuttavia dalle scelte politiche e dalla capacità del governo di rispondere alle critiche e alle richieste di riforme concrete e sostenibili. Nel frattempo, l'opposizione continuerà a sollevare dubbi sulla trasparenza e l'efficacia dell'esecutivo, chiedendo una maggiore attenzione alle reali necessità della popolazione.