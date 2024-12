video suggerito

Pnrr, la Commissione europea ha erogato all'Italia la sesta rata da 8,7 miliardi La Commissione europea ha erogato all'Italia il sesto pagamento nell'ambito del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro, di cui 6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni.

A cura di Annalisa Cangemi

La Commissione europea ha appena erogato all'Italia 8,7 miliardi di euro (6,9 miliardi in prestiti e 1,8 in sovvenzioni) per il pagamento della sesta rata del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La comunicazione è arrivata dall'esecutivo comunitario, che ha annunciato di avere erogato pagamenti nell'ambito dello strumento di ripresa e resilienza (Rrf) a Repubblica Ceca, Germania, Italia, Portogallo e Romania, per un totale di 26,8 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni. Alla Germania è giunta la seconda rata da 13, 5 miliardi, al Portogallo la quinta tranche da 2,9 miliardi, alla Repubblica Ceca la terza da 1,7 miliardi, alla Romania una parte – su due target l'ok è stato rinviato – della seconda rata, pari a 37,05 milioni. Così la Commissione europea ha raggiunto la quota di 300 miliardi sborsati finora nell'ambito del Recovery Plan.

Il 28 giugno 2024, l'Italia aveva presentato la sua sesta richiesta di pagamento, che copre 39 traguardi e obiettivi. Tra questi rientrano le riforme della pubblica amministrazione, il miglioramento delle risorse umane, degli appalti pubblici e dell'amministrazione fiscale, nonché della politica sociale, tra cui la lotta al lavoro sommerso e il sostegno agli anziani non autosufficienti. La rata copre inoltre investimenti nella digitalizzazione, come lo sviluppo di piattaforme logistiche digitali e la modernizzazione dei parchi nazionali, insieme a sforzi per la sostenibilità, tra cui la gestione dei rifiuti e lo sviluppo agro-solare.

La Commissione ha adottato una valutazione preliminare positiva della richiesta lo scorso 26 novembre, a cui ha fatto seguito il parere favorevole del Comitato economico e finanziario del Consiglio, aprendo la strada al via libera all'erogazione.

A che punto è l'Italia con le rate del Pnrr

Ad oggi, l'Italia ha ricevuto complessivamente 122,2 miliardi di euro, sui 194,4 miliardi stanziati per il Pnrr. A livello europeo, con le ultime erogazioni sono stati superati i 300 miliardi di euro. "Questa importante pietra miliare riflette la portata delle riforme trasformative e degli investimenti in corso negli Stati membri dell'Ue, accelerando le transizioni verdi e digitali e rafforzando al contempo la resilienza complessiva dell'Unione", commenta la Commissione in una nota. All'inizio di agosto la Commissione Ue aveva inviato gli 11 miliardi di euro relativi alla quinta rata.