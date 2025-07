video suggerito

Bonus trasporti estate 2025: le agevolazioni regionali da Lazio al Veneto per giovani, pendolari e turisti Per l'estate 2025 alcune regioni italiane hanno attivato bonus e agevolazioni per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, con iniziative pensate per giovani studenti, lavoratori e turisti. Dai viaggi gratuiti nel Lazio, agli sconti in Campania e Piemonte: quali sono le misure previste e come fare per richiederle.

A cura di Francesca Moriero

L'estate del 2025 si prospetta più sostenibile e conveniente per chi sceglie di muoversi utilizzando i mezzi pubblici. Con l'obiettivo di alleggerire il traffico urbano, ridurre le emissioni e promuovere una mobilità più ecologica, diverse regioni italiane hanno attivato una serie di bonus trasporti. Le misure sarebbero pensate per andare incontro alle esigenze di categorie specifiche, come giovani, studenti, pendolari e turisti, ma anche per invogliare tutti a lasciare l'auto privata e optare per treni, autobus, metropolitane e vaporetti. Ogni regione ha costruito il proprio programma tenendo conto delle peculiarità del territorio, dell'afflusso turistico e delle esigenze sociali. In un periodo segnato da forti preoccupazioni ambientali e da un crescente interesse per la transizione sostenibile, questi bonus rappresentano non solo un aiuto economico, ma anche un'opportunità educativa: viaggiare in modo responsabile, scegliendo il mezzo pubblico come strumento di cambiamento.

Ecco una panoramica completa delle iniziative attive, dai trasporti gratuiti nel Lazio agli sconti in Veneto, Lombardia, Campania e Piemonte.

Lazio: trasporti gratis per i giovani dai 16 ai 25 anni

Nel Lazio, la parola d’ordine è gratuità. La Regione ha varato una misura che permette a tutti i giovani residenti tra i 16 e i 25 anni di viaggiare gratis su tutti i mezzi pubblici locali: autobus, tram, metropolitana e treni regionali inclusi. L’iniziativa sarebbe stata pensata per incentivare l'uso quotidiano del trasporto pubblico, soprattutto in estate, quando le città registrano picchi di traffico e aumento dell’inquinamento. È anche un aiuto concreto alle famiglie, in un periodo economicamente delicato per molti. Come funziona? I giovani interessati devono registrarsi online sul portale della Regione Lazio e richiedere una tessera specifica, che consente l'accesso gratuito ai mezzi. Il bonus è valido per l'intero periodo estivo.

Chi ha diritto al bonus Lazio:

Età compresa tra 16 e 25 anni

Residenza nel Lazio

Registrazione obbligatoria sul portale regionale

Veneto: sconti per giovani residenti e turisti

Nel Veneto, la mobilità estiva diventa più conveniente non solo per chi ci vive, ma anche per chi ci va in vacanza. La Regione ha infatti introdotto uno sconto del 50% su abbonamenti mensili o annuali ai mezzi pubblici, rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L’iniziativa è valida per autobus, treni regionali e anche per i vaporetti veneziani; una scelta strategica, visto che il Veneto è una delle mete più visitate d'Italia, in particolare Venezia e le località lacustri e montane. Agevolare l'uso del trasporto pubblico significa, in questo caso, anche decongestionare le aree a forte impatto turistico, migliorando la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori. Per ottenere lo sconto è necessario dotarsi della tessera regionale, da richiedere sul sito dedicato.

Chi può accedere al bonus Veneto:

Giovani tra i 18 e i 30 anni

Sia residenti sia turisti presenti in Veneto

Necessario il possesso della tessera regionale

Lombardia: agevolazioni mirate per studenti e pendolari

Anche la Lombardia ha deciso di investire nella mobilità sostenibile, con un duplice bonus pensato per due categorie ben precise: studenti universitari e pendolari. Gli studenti tra i 18 e i 26 anni hanno diritto ad abbonamenti gratuiti ai mezzi pubblici regionali, mentre i pendolari che abitano in aree periferiche della regione possono usufruire di uno sconto del 40% sugli abbonamenti ferroviari. L'intento della Regione sarebbe quello di ridurre il numero di automobili sulle strade lombarde, migliorare l'accessibilità per chi studia o lavora lontano da casa, e investire su una mobilità quotidiana più efficiente e meno inquinante. Anche in questo caso, per accedere alle agevolazioni è necessaria la registrazione online sul portale regionale.

Chi può usufruire del bonus Lombardia:

Studenti universitari tra i 18 e i 26 anni

Pendolari residenti in aree periferiche della regione

Registrazione obbligatoria per entrambi

Campania: "Estate in movimento" per chi ha tra i 20 e i 35 anni

Con l'arrivo dell'estate, la Campania ha invece deciso di lanciare una misura chiamata "Estate in movimento", che prevede uno sconto del 30% sugli abbonamenti ai mezzi pubblici per i giovani adulti tra i 20 e i 35 anni. L'agevolazione si applica a bus, metropolitane e treni regionali, e sarà attiva per tutta la stagione estiva. La Regione punterebbe così a incentivare l'uso del trasporto pubblico anche in un periodo di forte mobilità, sia per per motivi turistici sia per gli spostamenti quotidiani dei residenti. Ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria nelle città, Napoli in primis, è l'obiettivo dichiarato. Per usufruire del bonus, è necessario registrarsi sulla piattaforma online predisposta dalla Regione Campania.

Chi può accedere al programma "Estate in movimento":

Residenti in Campania di età compresa tra 20 e 35 anni

Registrazione sul portale per ottenere lo sconto

Piemonte: sconto per chi sceglie mezzi ecologici

In Piemonte, l'attenzione è rivolta all'ambiente: la Regione ha infatti introdotto un incentivo del 50% sugli abbonamenti per chi utilizza esclusivamente mezzi pubblici ecologici, come autobus elettrici, tram e treni a basse emissioni; un modo per premiare chi compie una scelta di mobilità consapevole e sostenibile. Questa misura non si rivolge a una fascia di età specifica, ma a tutti i residenti piemontesi, a condizione che utilizzino mezzi a basso impatto ambientale. Sarebbe dunque parte di una strategia regionale più ampia per la transizione ecologica, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente esposte all’inquinamento. Per ottenere lo sconto, è necessario dimostrare di utilizzare esclusivamente i mezzi ecologici previsti, tramite i sistemi di abbonamento tracciati digitalmente.

Chi ha diritto al bonus Piemonte:

Tutti i residenti della Regione

Utilizzo esclusivo di mezzi pubblici a basse emissioni