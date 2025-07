Bonus nuovi nati da 1000 euro, via ai pagamenti Inps 2025: chi lo può ottenere e quando arrivano i soldi

L’Inps ha iniziato a erogare i bonus da mille euro per i nuovi nati del 2025: i soldi arrivano a chi fa domanda all’Inps entro due mesi dalla nascita e ha Isee sotto i 40mila euro. I pagamenti per chi ha già presentato la richiesta sono attesi entro la fine dell’estate.

È arrivato il momento dei pagamenti per chi ha richiesto il bonus nuovi nati da mille euro, lanciato quest'anno dal governo Meloni e gestito dall'Inps. L'Istituto ha già coperto buona parte dei 115mila beneficiari che hanno fatto richiesta, e gli altri dovrebbero ricevere le somme entro la fine dell'estate. Nel frattempo, comunque, è ancora possibile fare domanda entro due mesi dalla nascita, se si rispettano gli altri requisiti, tra cui un Isee massimo di 40mila euro.

Quando arrivano i mille euro Inps per i nuovi nati nel 2025

I pagamenti dell'Inps per il bonus nuovi nati 2025 da mille euro sono già iniziati. La possibilità di fare domanda si è aperta il 17 aprile, e da allora c'è stato tempo fino al 16 giugno per tutti i bambini che erano nati nei primi tre mesi e mezzo dell'anno. L'hanno fatto circa 100mila famiglie. Per tutti gli altri, invece, si applica la stessa tempistica: dal giorno della nascita, bisogna fare la richiesta entro due mesi. Finora ci sarebbero state circa 15mila domande in più.

Sulla carta, l'Inps deve erogare i mille euro entro un mese dal momento in cui accetta la richiesta. I pagamenti sarebbero già arrivati a circa 78mila persone, con altre 7mila famiglie che li riceveranno entro la fine di luglio, secondo quanto riportato dal Messaggero. Tutti coloro che hanno già fatto domanda ad oggi, comunque, dovrebbero ottenere i soldi entro la fine dell'estate.

Chi può ottenere il bonus nuovi nati: i requisiti Isee

Il bonus nuovi nati da mille euro è rivolto a tutti i genitori purché l'Isee familiare sia al di sotto dei 40mila euro. Per calcolarlo vanno esclusi i titoli di Stato e i buoni postali, così come le eventuali somme incassate con l'Assegno unico.

Poiché la richiesta può essere fatta da un solo genitore, in caso di coppie separate a gestire la pratica deve essere chi convive con il figlio. È necessario che il genitore abbia la residenza in Italia, a prescindere dalla cittadinanza. È sufficiente un permesso di soggiorno di lungo periodo. Infine, non conta la situazione lavorativa: pensionati, dipendenti, autonomi e disoccupati possono tutti ricevere il bonus ugualmente.

Come fare domanda all'Inps per il bonus nuovi nati 2025

La domanda per il bonus nuovi nati da mille euro va presentata all'Inps entro due mesi dalla nata di nascita del figlio. O, in caso di affido, dalla data di ingresso nel nucleo familiare. Ci sono quindi sessanta giorni di tempo, e la richiesta si può effettuare direttamente dal sito dell'Inps, accedendo con Spid o Cie. In alternativa, è sempre possibile farsi aiutare da un patronato.

Ci sono alcuni dettagli da tenere a mente. Il primo riguarda la situazione specifica di chi ha dei gemelli: per ciascuno dei figli va compilata una domanda a parte. Un'altra questione è quella delle tempistiche. Come detto, ci sono due mesi di tempo per fare richiesta. Tuttavia, è consigliabile completare la pratica in tempi piuttosto rapidi per evitare il rischio di ritrovarsi con un importo più basso del previsto.

Il motivo è questo: il governo ha stabilito che, se i fondi a disposizione iniziano a esaurirsi, potrà ridurre l'importo erogato, oppure abbassare la soglia Isee richiesta. Ogni mese l'Inps aggiornerà il ministero dell'Economia per far sapere quante domande sono arrivate e quanti soldi restano.

Sulla carta, non dovrebbe essere un problema. Ci sono 330 milioni di euro stanziati, sufficienti per 330mila bambini, e l'anno scorso le nascite in Italia sono state 370mila (non tutte in famiglie con Isee sotto i 40mila euro, naturalmente). Senza contare che a volte anche chi ha diritto a un bonus non ne fa richiesta, magari perché non lo conosce. Insomma, la cosa più probabile è che i fondi a disposizione siano sufficienti. In ogni caso, per evitare sorprese è meglio fare la domanda in tempi rapidi.