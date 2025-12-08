Politica
video suggerito
video suggerito

Bonus madri lavoratrici in scadenza, domani è l’ultimo giorno per richiedere i 480 euro: come fare

Domani martedì 9 dicembre è l’ultimo giorno per chiedere il bonus mamme lavoratrici 2025, il contributo fino a 480 euro l’anno per le donne che lavorano, sia dipendenti che autonome con almeno due figli a carico. Per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 la scadenza è prorogata al 31 gennaio 2026.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Casula
0 CONDIVISIONI
Immagine

Domani martedì 9 dicembre è l'ultimo giorno per chiedere il bonus mamme lavoratrici 2025, il contributo fino a 480 euro l'anno per le donne che lavorano, sia dipendenti che autonome con almeno due figli a carico. L'importo è di 40 euro al mese per dodici mensilità e potrebbe salire a 60 euro al mese (quindi 720 euro l'anno) con la nuova legge di bilancio. Inoltre, la scadenza per le domande è prorogata al 31 gennaio 2026 per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni.

Come ricevere il bonus mamme e a chi spetta

Il bonus madri lavoratrici 2025 vale 40 euro al mese (per ogni mensilità lavorata), è esentasse e riguarda le madri lavoratrici con almeno due figli a carico. Il contributo non rileva a fini dell'Isee e verrà versato dall'Inps in un'unica soluzione, a dicembre.  Possono richiederlo le madri con due figli fino al compimento di dieci anni del secondo figlio. Il limite di età sale a 18 anni del figlio più piccolo per le donne che ne hanno almeno tre a carico.

Spetta sia alle lavoratrici dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o part-time, sia alle autonome. Restano escluse invece, le lavoratrici irregolari, quelle domestiche, tirocinanti e stagiste. Secondo i numeri riportati dal Sole 24 Ore, sono potenzialmente interessate 870mila donne, tra cui 695mila lavoratrici dipendenti e circa 175mila autonome.

Leggi anche
Bonus sport 2025 in scadenza, domande fino al 10 dicembre: come avere il contributo da 300 euro per i figli

Inoltre, è previsto un altro paletto. Il reddito da lavoro annuo non può superare i 40mila euro.

C'è tempo fino a domani, martedì 9 dicembre 2025, per richiedere il contributo attraverso le seguenti opzioni:

  •  sul sito dell'Inps, una volta effettuato l'accesso tramite le proprie credenziali Spid, Cie o altra identità digitale;
  • rivolgendosi al Contact Center Multicanale tramite il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
  • facendo domanda ai patronati.

Nella richiesta andranno inserite informazioni necessarie ad attestare il possesso dei requisiti per ricevere il bonus e che attestino: di essere madre di due figli (di cui il secondo con età inferiore ai 10 anni) oppure di tre o più figli (di cui il più piccolo non ancora maggiorenne); di essere lavoratrice (indipente o autonoma) e di possedere un reddito annuo da lavoro inferiore ai 40mila euro.

L'accredito è previsto per dicembre per coloro che faranno richiesta per tempo, mentre slitterà a febbraio per chi la farà nei due  mesi successivi. Questa possibilità però riguarda esclusivamente le donne che matureranno i requisiti (ad esempio partoriranno il secondo figlio) entro la fine dell'anno e inoltreranno la domanda prima del 31 gennaio 2026.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
In Ucraina
Cosa cambia per l'Ucraina e la Russia dopo le parole di Trump sull'Unione Europea
Perché Trump vuol distruggere l’Unione Europea
Francesco Cancellato
Telefonata Meloni-Zelensky, la premier rinnova sostegno a Kiev: cosa si sono detti i due leader
Per il Cremlino la nuova strategia degli USA sull'Europa è in linea con la visione di Mosca
La cupola protettiva di Chernobyl non riesce più a contenere le radiazioni, spiega l'AIEA
Il generale Battisti: “Gli USA vogliono che l’Europa si difenda da sola entro il 2027. Ma non siamo pronti”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views