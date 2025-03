video suggerito

Bonus bollette da 200 euro, qual è il limite Isee per ottenere lo sconto e come richiederlo Il bonus Bollette da 200 euro spetta alle famiglie con un Isee sotto i 25mila euro e potrà essere cumulabile, per chi ne ha diritto, con i bonus sociali fino ad arrivare a 500 euro di sconto. Per sapere quando arriva occorrerà attendere le comunicazioni dei ministeri competenti. Vediamo quali sono i requisiti e come richiederlo.

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

La misura principale contenuta nel decreto Bollette varato dal governo Meloni consiste in un aiuto economico una tantum dal valore di 200 euro. L'agevolazione, già soprannominata Bonus bollette, è pensata per far fronte al caro energia che ha visto i prezzi di luce e gas lievitare notevolmente negli ultimi mesi. Il contributo spetta alle famiglie con un Isee inferiore ai 25mila euro e per chi ne ha diritto, potrà essere sommato con i bonus sociali facendo arrivare l'importo fino a 500 euro.

In questo modo, "sulle fasce più deboli la bolletta si riduce a pochissimo addirittura si potrebbe andare in negativo", ha assicurato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, oggi ospite a 24 Mattino su Radio24. "Si è verificato un aumento vertiginoso dei prezzi del gas, a livello internazionale, i prezzi sono esplosi, c'è stata la necessità di un intervento a sollievo per le famiglie con difficoltà, con un bonus fino a 25 mila euro e un raddoppio dei valori dell'Isee, oltre che aiuti per le imprese".

Quali sono i requisiti Isee per ottenere il nuovo bonus bollette

Il nuovo contributo dovrebbe consentire agli aventi diritto di sostenere le spese per le utenze essenziali ma limitatamente ai prossimi tre mesi. In occasione del Consiglio dei ministri della settimana scorsa, il governo ha chiarito infatti che il bonus verrà "riconosciuto nel secondo trimestre 2025 a chi ha già presentato l'Isee e nel primo trimestre utile in caso di nuova presentazione".

Come detto, per ottenere i 200 euro di sconto non serviranno particolari requisiti, ma l'unico paletto resta il limite Isee. Potranno quindi fare richiesta tutti coloro con un reddito sotto i 25mila euro, oltre a coloro che già percepiscono i bonus sociali. Questi ultimi consistono in degli sconti sulle bollette di luce, gas e acqua, riservati alle famiglie in difficoltà economica per ridurre il carico di spesa legato alle utenze. Come spiega il sito dell'Arera, i bonus sociali spettano esclusivamente a:

famiglie con Isee sotto i 9.530 euro se hanno un massimo di tre figli a carico;

se hanno a quelle con Isee sotto i 20mila euro se il numero dei figli a carico è superiore ai quattro.

Queste categorie potranno quindi sommare il nuovo sostegno economico ai bonus ordinari e in alcuni casi il risparmio sulle bollette potrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro.

Quando arriva il bonus bollette e come fare domanda

Di preciso non si hanno informazioni sulla data di partenza del bonus, ma si immagina che visti i tempi stretti il contributo arriverà a breve. Anche per quanto attiene alle modalità di presentazione della domanda, si attendono i chiarimenti che il ministero dell'Energia e quello dell'Ambiente dovrebbero fornire a stretto giro. Laddove il meccanismo fosse lo stesso di quello già previsto per i bonus sociali, non servirà fare esplicita richiesta, perché la bolletta verrà scontata automaticamente. Sarà fondamentale però, per chi ancora non l'avesse fatto, presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per aggiornare il proprio Isee.