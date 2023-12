Bonus 550 euro per part time e stagionali in scadenza il 15 dicembre: a chi spetta e come fare domanda Il bonus 550 euro è rivolto ai lavoratori part time, anche stagionali, con periodi non interamente lavorati per almeno un mese di fila nel 2022. La domanda va presentata all’Inps entro il 15 dicembre 2023: chi non l’aveva fatto può richiedere anche il bonus per l’anno scorso.

A cura di Luca Pons

I lavoratori part time, inclusi quelli stagionali, hanno ancora pochi giorni di tempo per fare richiesta e avere il bonus da 550 euro varato nel 2022 con il decreto Aiuti e riconfermato quest'anno: l'ultima scadenza per presentare la domanda all'Inps è il 15 dicembre 2023. Il contributo era nato come modo per compensare in parte il fatto che chi lavora solo part time, e per lunghi periodi di tempo resta disoccupato, perde parecchio a livello di contributi versati. Il decreto Anticipi che accompagna la legge di bilancio ha stanziato 30 milioni di euro in modo che la misura sia valida anche nel 2023, mentre per quanto riguarda l'anno prossimo non ci sono certezze al momento.

Chi può richiedere il bonus 550 euro per lavoratori part time e stagionali

A richiedere il bonus 550 euro possono essere tutti quei lavoratori e lavoratrici del settore privato che nel 2022 hanno visto il loro impiego sospeso per almeno un mese di fila. Per di più, possono richiederlo coloro che l'anno scorso avevano un contratto che prevedeva periodi non completamente lavorati di almeno un mese, e complessivamente tra le 7 e le 20 settimane (cinque mesi) nel corso dell'anno, per via della sospensione ciclica del lavoro.

Per avere accesso al bonus 550 euro, per di più, non bisogna essere titolari di un altro contratto di lavoro (non lo può ottenere chi ha più lavori part time, ad esempio). Sono esclusi anche tutti coloro che prendono la Naspi o una pensione di qualunque tipo. Il bonus si può cumulare, invece, con l'assegno di invalidità.

Come presentare la domanda all'Inps

La domanda si può presentare sul sito dell'Inps al Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche, effettuando l'accesso con la propria identità digitale (Spid o Cie) e richiedendo la Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico. L'ultima data disponibile per farlo è quella di venerdì 15 dicembre 2023.

Come detto, il bonus era attivo l'anno scorso (riferito ai contratti del 2021) ed è stato confermato quest'anno (per i contratti del 2022). Sulla stessa pagina del sito dell'Inps è possibile presentare la domanda sia per quest'anno che per quello passato. Così, chi aveva un contratto part time anche nel 2021 ma non aveva fatto richiesta potrà recuperare il bonus.

Per chi l'anno scorso aveva presentato la domanda, ma questa era stata rigettata, la procedura è diversa. Rispetto all'anno scorso, l'Inps quest'anno ha chiarito che il bonus 550 euro si applica a tutti i tipi di rapporto di lavoro (verticale, misto, orizzontale) e non solo a quelli verticali. Se per questo motivo, o per qualunque altro, la richiesta presentata lo scorso anno era stata bocciata ma si vuole ritentare, non bisogna presentare una nuova domanda. È necessario procedere con il cosiddetto riesame. Il sito Inps spiega passo passo come effettuare questa procedura.