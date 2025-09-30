Bonifici istantanei, da ottobre scatta la verifica del beneficiario: le novità e cosa cambia per i clienti

Dal prossimo giovedì 9 ottobre, i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell’area Euro. Non solo, scatterà anche la verifica obbligatoria dell’Iban del beneficiario (Verificaton of Payee) che proteggerà i clienti da truffe e errori. Vediamo le nuove regole e cosa cambia.

Bonifici istantanei obbligatori, quando scattano le nuove regole e per chi

Dal 9 ottobre i bonifici istantanei diventano obbligatori per tutte le banche dell'area euro. Gli istituti quindi, dovranno assicurare tra i loro servizi non solo il pagamento digitale ordinario, ma anche quello in versione "istantanea" che trasferisce il denaro in pochissimi secondi. Il regolamento europeo obbliga le banche a mettere a disposizione i bonifici istantanei sia in ricezione che in invio, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il denaro inviato verrà immediatamente accreditato sul conto del beneficiario allo stesso costo di quelli ordinari, per cui non sono previste tariffe extra. I bonifici dovranno essere garantiti tramite tutti i canali (quindi sia da home banking, che app, sportello, filiali o telefono).

Che cos'è il VoP, la verifica del beneficiario

Un'altra novità riguarda i controlli. Dal 9 ottobre si attiverà una nuova funzione, la Verification of Payee (VoP), che effettuerà un controllo sull'Iban del beneficiario del bonifico per proteggere il mittente da truffe o errori prima che effettui il pagamento. Anche in questo caso si tratta di un servizio obbligatorio e gratuito, che tutti gli istituti di credito dovranno fornire per tutelare i loro clienti nel momento in cui scelgono di trasferire denaro verso un altro conto. Questo perché i bonifici istantanei possono nascondere delle insidie.

Per via delle loro caratteristiche – velocità, accredito immediato e irrevocabilità dell'operazione – questo tipo di pagamenti possono esporre chi li fa al rischio di incappare in errori (ad esempio digitare un'Iban errato) o di finire vittima di truffe, con la conseguenza di veder perso il denaro trasferito. Proprio per questo motivo, è stato introdotto il VoP. I controlli obbligatori prima che il pagamento venga finalizzato consentirà di tutelare i clienti che scelgono di fare un bonifico istantaneo .

Come funziona il controllo dell’intestatario

Ma come funzionerà in concreto la verifica? È molto semplice. Il cliente dovrà limitarsi a inserirei i dati del destinatario del bonifico (Nome, Cognome e Iban), come da normale prassi quando si effettua un bonifico, mentre il servizio in automatico farà partire i controlli. Il sistema si accerterà che quei dati corrispondano a quelli presenti presso il prestatore di servizi di pagamento (PSP) del destinatario. In caso di esito positivo, il pagamento verrà finalizzato; in caso di esito negativo (ad esempio, dati errati, conto inesistente o altre irregolarità), il problema verrà segnalato e il cliente potrà decidere se interrompere la procedura o autorizzare comunque il trasferimento del denaro.