Da domani l'Italia sarà zona rossa. Nei giorni 24, 26, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio per uscire di casa servirà il modulo di autocertificazione che è possibile scaricare dal sito del ministero dell'Interno. Nonostante le restrizioni e i divieti il governo ha permesso delle deroghe riguardanti gli spostamenti permessi: che però andranno sempre giustificati attraverso il modulo di autocertificazione. Infatti, oltre alle ragioni di lavoro e salute, nel documento si potrà anche dichiarare che lo spostamento è determinato da "altri moti ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio". Vediamo quindi il modulo da esibire ogni volta in cui sia necessario giustificare lo spostamento.

Quando è necessario munirsi di autocertificazione: gli spostamenti consentiti

Tra queste, quindi, nei giorni festivi e prefestivi di zona rossa, sarà compresa anche la visita (una al giorno e per un massimo di due persone alla volta) verso un'altra casa privata: in altre parole sarà compreso, tra le motivazioni che giustificano lo spostamento, anche l'andare a trovare parenti o amici. Lo stesso per quanto riguarda i giorni di zona arancione, cioè per il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. In questo caso l'autocertificazione servirà per uscire dal proprio Comune, mentre non sarà necessaria per gli spostamenti interni. In questo caso tra i "motivi ammessi dalle vigenti normative" non rientrano solo le visite ad amici e parenti, ma anche le eccezioni indicate sempre nel decreto Natale per i piccoli Comuni con meno di 5mila abitanti. In questo caso, non sono solo consentiti gli spostamenti interni, ma anche quelli oltre i confini comunali in un raggio di 30 chilometri, ad esclusione dei capoluoghi.

Come compilare l'autocertificazione durante le feste di Natale

Per prima cosa, nell'autocertificazione, si dovranno indicare le proprie generalità per poi dichiarare "di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale", "di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative", e infine "di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33".

Quindi bisognerà indicare il motivo dello spostamento, il luogo di partenza e quello di destinazione. Il modulo andrà portato con sé, oltre per gli spostamenti citati, anche se si esce di casa durante l'orario di coprifuoco, cioè dalle 22 alle 5, per ragioni di lavoro, salute o necessità. Si ricorda infine che tra gli spostamenti consentiti è sempre compreso anche quello verso la seconda casa, a patto che sia nella stessa Regione in cui ci si trova.