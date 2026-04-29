Medici scambiano occlusione intestinale per gastroenterite, Giada muore a 4 anni a Bologna: confermate condanne

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato le condanne per la morte di Giada Carol Turchet, morta a 4 anni nel 2020. I medici avrebbero scambiato una grave occlusione intestinale per una gastroenterite, ritardando la diagnosi e compromettendo la possibilità di salvarla.

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La Corte d’Appello di Bologna ha confermato le condanne per la morte della piccola Giada Carol Turchet, scomparsa nel 2020 a soli 4 anni e mezzo all’ospedale Sant’Orsola di Bologna dopo che una grave patologia intestinale non era stata riconosciuta in tempo. La decisione, come riportato dal Corriere di Bologna, conferma quindi le responsabilità già individuate in primo grado nei confronti di tre medici coinvolti nella gestione del caso e riporta al centro una vicenda che ha profondamente colpito la città.

La storia di Giada aveva suscitato grande attenzione fin dall’inizio. La bambina era arrivata in ospedale con sintomi che, nelle prime valutazioni, erano stati ricondotti a una semplice gastroenterite. In realtà, dietro quel malessere si nascondeva un quadro molto più grave: un’occlusione intestinale che avrebbe richiesto un intervento rapido e una diagnosi tempestiva.

E proprio sui questo si è concentrata l’inchiesta: secondo l’accusa, il ritardo nel riconoscere la reale gravità delle condizioni di Giada avrebbe compromesso in modo decisivo la possibilità di salvarla. Una sequenza di errori e valutazioni cliniche ritenute non corrette che, per i giudici, ha avuto un peso determinante.

Già nel processo di primo grado erano stati riconosciuti profili di responsabilità a carico dei sanitari coinvolti, con la condanna per omicidio colposo. Ora la Corte d’Appello ha confermato quell’impostazione, ribadendo che quanto accaduto a Giada non può essere letto come una somma di episodi separati, ma come un unico percorso clinico in cui ogni scelta ha inciso sull’esito finale.

Nel provvedimento, i giudici hanno infatti sottolineato come le decisioni assunte nelle diverse fasi dell’assistenza abbiano avuto un ruolo centrale nell’evoluzione del quadro, rafforzando la ricostruzione già mersa in primo grado.

La morte di Giada, però, non ha lasciato un segno soltanto nelle aule di tribunale. Il suo caso è diventato negli anni anche un punto di riferimento nel dibattito sulla gestione delle emergenze pediatriche e sulla necessità di diagnosi più rapide e accurate nei bambini.

Proprio nel suo nome sono stati avviati progetti di studio e percorsi di ricerca dedicati al miglioramento della diagnosi precoce delle urgenze addominali pediatriche. L’obiettivo è evitare che situazioni simili possano ripetersi e ridurre il rischio di errori nelle fasi più delicate dell’intervento medico.

È stato inoltre istituito un fondo che porta il nome di Giada e che finanzia borse di studio rivolte a medici e specializzandi in ambito pediatrico. Si tratta di percorsi formativi pensati per approfondire la gestione delle patologie addominali acute nei bambini, con particolare attenzione ai casi complessi e alle emergenze che richiedono risposte immediate.