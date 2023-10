Attacco a Israele, la reazione del governo Meloni: “Terrore non prevarrà mai, condanniamo la violenza” Gli attacchi di Hamas nei confronti di Israele hanno portato alla risposta del governo italiano, ma anche di molti esponenti delle opposizioni. Condiviso da tutti il dolore per le vittime, Giorgia Meloni ha sottolineato il “diritto di Israele a difendersi” e la condanna contro “il terrore e la violenza”.

A cura di Luca Pons

"Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso. Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi". In una nota Palazzo Chigi ha riassunto così la risposta di Giorgia Meloni all'attacco rivolto da Hamas al territorio israeliano. L'offensiva è partita questa mattina, con il lancio di migliaia di razzi e con un'invasione via terra che ha utilizzato anche dei deltaplani.

Tajani: "Contattati tutti gli italiani in Israele", Crosetto: "Una dichiarazione di guerra"

L'ambasciata italiana in Israele ha invitato i connazionali a "evitare ogni spostamento non strettamente necessario, mantenere la massima attenzione, restare informati e seguire le indicazioni delle autorità locali". Le autorità israeliane, secondo quanto riportato dall'ambasciata, "hanno dichiarato uno stato di allerta che riguarda tutte le località in un raggio di 80 chilometri dalla Striscia di Gaza". Il numero di emergenza per mettersi in contatto con l'unità di crisi, diffuso dal ministero degli Esteri, è +39 06 36225.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato "tutto il personale diplomatico e l'unità di crisi della Farnesina per aver prontamente contattato tutti gli italiani registrati in Israele", mentre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto sui social: "Provo un grande dolore e una grande preoccupazione per Israele e i suoi cittadini, vittime di un indiscriminato e violentissimo attacco pari a una dichiarazione di guerra. Il governo, la Difesa ed io siamo e saremo accanto e vicini al popolo e allo Stato di Israele". Solidarietà è arrivata anche dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso: "Un atto di guerra che colpisce la popolazione civile proprio mentre stava attivandosi un processo di distensione nell'intera area. Lo Stato di Israele ha il diritto di difendersi da chi ne minaccia l'esistenza".

Al di fuori del governo, si sono espressi i presidenti della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russa. Fontana ha dichiarato: "Condanno fermamente gli attacchi da parte di Hamas. Auspico l'avvio di un'iniziativa diplomatica internazionale che contribuisca a fermare l'aggressione in atto", mentre La Russa ha espresso "sconcerto e preoccupazione per gli attacchi di queste ore a Israele. L'Italia è schierata fermamente contro ogni forza terroristica che attenti alla sua libertà, alla sua esistenza e alla sua indipendenza".

Pd e M5s: "Comunità internazionale fermi l'escalation"

Anche dalle opposizioni sono arrivati messaggi di vicinanza alla popolazione colpita dagli attacchi. Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd, ha scritto: "Allarme, dolore e sconcerto per la pioggia di attacchi terroristici scagliati da Gaza contro Israele e rivendicati da Hamas. Cordoglio per tutte le vittime innocenti. Urge una mobilitazione della comunità internazionale per fermare l’escalation di terrore e violenza". Anche il deputato italiano Ettore Rosato, che ha da poco lasciato Italia viva, ha espresso "solidarietà alle vittime, solidarietà al popolo israeliano costantemente minacciato".

Il Movimento 5 stelle ha commentato con una nota dei parlamentari delle commissioni Esteri di Camera e Senato: "Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e l'angoscia per quanto sta accadendo tra la Striscia di Gaza e Israele, dove si sta consumando l'ennesimo drammatico scenario di guerra nel mondo. Condanniamo fermamente l'attacco armato mosso da Hamas. Queste azioni comportano il versamento di altro sangue innocente e allontanano la riuscita di qualsiasi negoziato di pace. Serve ogni sforzo possibile da parte della comunità internazionale per fermare subito le armi e scongiurare l'inizio di una nuova guerra".

Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia, ha condannato gli attacchi e ha aggiunto: "Angoscia per quanto sta accadendo. Solidarietà a Israele". La vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, ha parlato di "profondo orrore e sgomento per l'attacco criminale e terrorista di Hamas".