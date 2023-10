Migliaia di razzi da Hamas su Israele: “È il giorno della rivoluzione”. Netanyahu: “Siamo in guerra”

"Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono restare nelle loro abitazioni", ha reso noto il portavoce militare israeliano.

Ci sarebbero diverse vittime nella città medirionale di Sderat, non ancora quantificate, in seguito agli attacchi di Hamas in Israele, riporta il Times of Israel. Non è ancora chiaro quanti siano i militanti palestinesi che si sono infiltrati nel territorio israeliano.