Assunzioni pubblica amministrazione, il governo ha approvato il decreto: in arrivo tremila posti Con il via libera del governo arrivano tremila nuovi posti nella pubblica amministrazione: la maggior parte delle assunzioni riguarderà le forze dell’ordine.

A cura di Tommaso Coluzzi

Tremila nuovi posti nella pubblica amministrazione, approvati con decreto legge dal governo ieri pomeriggio. Il testo, portato in Cdm dal ministro Paolo Zangrillo, prevede oltre tremila assunzioni, di cui due terzi saranno compresi nelle forze dell'ordine. Il finanziamento del decreto, fanno sapere dal governo, è possibile grazie alla legge di Bilancio del governo Draghi, che al comma 607 prevedeva i fondi per le "assunzioni nelle Amministrazioni centrali". A inizio settimana era arrivato lo stop al decreto proprio per via delle mancate coperture economiche, ma dopo una verifica di fattibilità sono state trovate le risorse per approvarlo insieme all'altro testo, quello sulla Siccità.

Per essere più precisi, degli oltre tremila posti nella pubblica amministrazione, 2.100 riguardano le forze dell'ordine: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia, Vigili del fuoco, Capitanerie di porto e Guardia Costiera (con quest'ultima particolarmente rivendicata dal ministro Salvini, che ha sottolineato come 390 assunzioni riguardino proprio la competenza del Mit).

Ma non ci sono solo assunzioni: nel testo del decreto c'è anche una misura per aumentare fino al 30% in più il compenso dei ricercatori che vincono finanziamenti. È una norma per incentivare i dottorandi a restare in Italia e attirarne di nuovi dall'estero.

L'obiettivo "è quello di migliorare in generale il funzionamento dello Stato – ha spiegato Zangrillo oggi al Messaggero – Il decreto Pa è inteso a rafforzare la capacità amministrativa a prescindere dal Pnrr". Tra le nuove assunzioni previste vi sono vari profili, "anche tecnici, come ingegneri civili, meccanici e dei trasporti". Alla Stampa, invece, ha ribadito i numeri: "Si tratta di circa tremila assunzioni straordinarie, oltre alle quasi 157mila già previste dal turnover. Un migliaio riguarda gli enti centrali".

Chiaramente non si tratta di un inserimento immediato. Come sempre, per ciò che riguarda la pubblica amministrazione, verranno fatti dei bandi e ci saranno dei concorsi. Non ci sono date fissate al momento.