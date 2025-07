Assegno di inclusione, bonus ponte fino a 500 euro in arrivo per chi è rimasto senza: come ottenerlo

Dopo l'annuncio del governo Meloni arriva il contributo straordinario una tantum per i beneficiari dell'Assegno di inclusione che devono rinunciare all'aiuto economico per un mese prima di poter ottenere il rinnovo. Il bonus ponte potrà valere fino a 500 euro, ma sarà erogato solamente con la prima mensilità dell'Adi una volta rinnovato. Quindi, nel periodo in cui l'assegno sarà sospeso, non arriverà comunque alcun aiuto economico. Lo stabilisce l'emendamento al decreto Ilva firmato dal governo e depositato al Senato, dove il provvedimento è in lavorazione per essere convertito in legge. La misura interessa circa 506mila nuclei che vedranno la fine del sostegno dopo diciotto mesi: sono stati stanziati 234 milioni di euro.

Chi può ottenere il bonus ponte per l'Assegno di inclusione

Il bonus ponte fino a 500 euro è rivolto, come detto, a tutte le famiglie che sono beneficiarie dell'Assegno di inclusione, ma sono arrivate a scadenza del sostegno contro la povertà e devono aspettare un mese prima del rinnovo. L'Adi, una delle due misure varate dal governo Meloni per sostituire in parte il Reddito di cittadinanza, ha infatti una durata di diciotto mesi. Questo significa che le famiglie che hanno iniziato a riceverlo fin dall'inizio, a gennaio 2024, hanno ricevuto l'ultimo pagamento a giugno 2025.

L'Adi si può rinnovare, questa volta per un periodo di dodici mesi. Per legge, però, il governo ha deciso che prima del rinnovo ci deve essere almeno un mese di interruzione. Perciò, anche se una famiglia continua a rispettare tutti i requisiti necessari per essere aiutata, per un mese deve rimanere senza aiuti. Per rimediare a questo ‘buco', l'esecutivo ha lanciato il bonus ponte una tantum, che dovrebbe riguardare circa 533mila famiglie (anche se circa 30mila potrebbero non chiedere il rinnovo, secondo la stima dell'esecutivo).

Leggi anche Bonus ponte per chi resta senza Assegno di inclusione nel 2025, cosa ha deciso il governo Meloni

Si tratta però di una misura straordinaria: sarà valido solamente fino a dicembre 2025, quindi solamente per coloro che riceveranno l'ultima mensilità dell'Assegno di inclusione a ottobre. Per gli altri si vedrà più avanti.

Come richiedere il bonus extra per l'Assegno di Inclusione e quando arriva

Il contributo straordinario avrà un valore "non superiore a 500 euro". La cosa più probabile è che venga erogato un importo pari a quello dell'ultima mensilità ricevuta per l'Adi.

Non è necessario fare domanda: ne avranno diritto tutte le famiglie che chiedono il rinnovo dell'Assegno di inclusione. Infatti, l'emendamento del governo specifica che i soldi saranno erogati "con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione". Insomma, chi a giugno non ha avuto sostegni non deve presentare una richiesta apposita per ottenere il bonus ponte, ma solamente chiedere il rinnovo della misura. E lo stesso vale per luglio, agosto e i mesi successivi. In ogni caso, l'erogazione dovrà arrivare "entro e non oltre il mese di dicembre", riporta il testo dell'emendamento.