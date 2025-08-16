napoli
Assegno di Inclusione, le ultime notizie

Rinnovo assegno di inclusione 2025 Inps, a Napoli la situazione alle Poste sta migliorando

Col passaparola arriva la notizia: sono stati effettivamente accreditati i soldi dell’assegno di inclusione a tutti gli aventi diritto.
A cura di Redazione Napoli
Assegno di Inclusione, le ultime notizie

Sui gruppi social arrivano i primi screenshot: «Finalmente, qualcosa si è sbloccato». I somma, i soldi dell'assegno di inclusione (Adi) stanno arrivando ai legittimi assegnatari del contributo per i redditi bassi, dopo giorni di tensioni davanti agli sportelli delle Poste e di scoramento e mortificazione,  vista l'assenza di una fondamentale entrata per famiglie che – evidentemente – hanno problemi importanti di reddito.

Ieri con una nota Poste Italiane ha spiegato cosa sta succedendo: ha provveduto ad accreditare l’assegno di inclusione della mensilità di agosto 2025 e il contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto.

Ressa agli uffici Postali per l’ADI
Ressa agli uffici Postali per l’ADI

A Fanpage.it Inps e  Poste avevano spiegato il perché della ressa e dell'incomprensione. Gli accrediti c'erano. Purtroppo il disguido si sarebbe verificato a causa di un sms di Poste che invitava il primo nucleo di precettori ad andare a ritirare la propria carta presso gli sportelli.

Rinnovo assegno di inclusione e bonus ponte da 500 euro, perché ci sono state le code alle Poste

In una nota successiva, Poste Italiane ha specificato però che, per tutti gli aventi diritto, l'accredito arriva sulla carta di cui si è già in possesso e che non c'è bisogno di recarsi presso gli uffici.

Nella nota dell'azienda si legge:

Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell'Inps del 13 agosto.

