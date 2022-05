Arriva il bonus psicologico, Speranza firma il decreto per rendere operativo l’aiuto: come funziona Il ministro della Salute Speranza ha firmato il decreto attuativo per il bonus psicologico: non appena il provvedimento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale sarà possibile fare domanda.

Si attendeva solo la firma del ministro della Salute Speranza per rendere operativo il bonus psicologo, il contributo per chi ha bisogno di un sostegno psicologico e vuole fare sedute di psicoterapia con un professionista iscritto all'albo. È stato pensato soprattutto per chi ha dovuto fare i conti con i disagi legati alla pandemia di Covid negli ultimi due anni, con uno sguardo particolare rivolto ai più giovani. Per la misura sono stati stanziati 10 milioni di euro. "Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile, per chi ha un ISEE fino a 50mila euro, richiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all'albo. È un primo passo. La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo", ha scritto il ministro della Salute sul suo profilo Facebook.

Come funziona il bonus psicologo

Il bonus, che è stata approvato con il Milleproroghe grazie a una proposta del deputato Filippo Sensi del Pd, potrà essere richiesto non appena arriverà la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. "Con la firma del ministro Roberto Speranza, il bonus psicologo finalmente è realtà. Una prima risposta concreta, direttamente nelle mani delle persone, alle ferite profonde lasciate da questi due anni di pandemia", ha scritto il deputato dem Filippo Sensi, su Twitter.

Ma come funziona? Si tratta di un contributo di 600 euro, una tantum, destinato a una platea potenziale che va dalle 16mila alle 20mila persone. Il bonus servirà coprire circa 12 sedute, se si considera che una seduta di psicoterapia costa intorno ai 50 euro. Non si tratta però di un bonus per tutti, ma potrà fare domanda solo chi ha un Isee al di sotto dei 50mila euro. Potrà richiederlo, tramite l'Inps, non solo chi inizia una terapia per la prima volta, ma anche chi è già in cura da una psicologo. Per averlo non occorrerà alcuna prescrizione medica, l'unico requisito richiesto è il limite di 50mila euro per l'Isee.