Bonus psicologo nel Milleproroghe, Sensi a Fanpage.it: “Attivo da aprile, è un primo passo” In un’intervista a Fanpage.it il deputato del Partito Democratico, primo firmatario dell’emendamento al decreto Milleproroghe che ha introdotto il bonus psicologo, spiega la misura: “È un primo passo, per qualcosa che deve diventare strutturale”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi, primo firmatario dell'emendamento al Milleproroghe che ha introdotto il cosiddetto Bonus Psicologo, ha spiegato a Fanpage.it come funzionerà il provvedimento. Il bonus sarà probabilmente erogato sotto forma di voucher: ammonterà a 600 euro, una tantum, che potranno coprire quindi circa 12 sedute, tenuto conto del fatto che una seduta da uno psicoterapeuta costa intorno ai 50 euro.

"È un primo passo, per qualcosa che deve diventare strutturale. Ma dimostra già un'attenzione, perché gli effetti della pandemia dureranno ancora a lungo. La misura consiste in 20 milioni di euro, 10 milioni vanno al potenziamento della rete del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della psicologia, psichiatria e per una nuova leva di psicologi, che possono essere assunti. E altri 10 milioni sono invece quelli del cosiddetto bonus psicologo, che non è altro che un sostegno a chi ha bisogno di un aiuto psicologico. Si tratta di 600 euro annui, per una platea che va dalle 16mila alle 20mila persone. Non sarà un bonus a pioggia, ma è stato fissato un limite di 50mila euro di Isee".

Le modalità di erogazione del bonus – per esempio se sarà necessaria una prescrizione del medico di base o se ci si dovrà rivolgere a uno sportello della Asl, oppure se i soldi verranno distribuiti dalle Regioni o da un'agenzia del Mef – verranno stabilite dai decreti attuativi.

Il bonus non sarà retroattivo, ma il voucher si potrà ottenere per l’anno in corso. Pochi giorni fa, durante una conferenza stampa, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato di una sorta di “ristoro”: “Più che un bonus di fatto è un ristoro per le spese da affrontare a causa di quest’emergenza”. Quello che il premier voleva dire è probabilmente che il governo ha compreso quanto questi due anni di pandemia siano stati pesanti per tutti, e in particolare per i giovani. “Non so se il termine giusto è ‘ristoro’ o un ‘bonus’. Ma chi sta criticando la misura sostanzialmente sta dicendo ‘Ma come, prima avete chiuso in casa gli italiani e ora gli pagate lo psicologo?’. Questa è una polemica sul lockdown, ma penso che sia sbagliato concentrarsi troppo su questo, anche se sicuramente ha avuto un impatto. Io penso che il provvedimento sia uno strumento in più per affrontare il disagio psicologico”, ha spiegato Sensi.

Probabilmente la misura sarà attiva dal mese di aprile: "Dopo il passaggio alla Camera toccherà al Senato pronunciarsi. Ci vorrà circa una decina di giorni. Poi entro 30 giorni dall'approvazione delle Camere dovranno essere varati i decreti attuativi. Quindi potrà iniziare a essere erogato da inizio aprile".