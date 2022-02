Bonus psicologo, approvato in commissione: 20 mln per le famiglie e per rafforzare strutture del SSN Approvato nelle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio il testo della riformulazione degli emendamenti al decreto Milleproroghe sulla salute mentale. Sensi (Pd): “Si va in Aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo il primo stop di dicembre, che lo aveva escluso dalla legge di Bilancio, il bonus psicologo è stato approvato nella notte dalle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. La misura era stata annunciata già domenica dal ministro della Salute Roberto Speranza: "Ci stiamo lavorando in queste ore e penso che già nel Milleproroghe in discussione alla Camera daremo una riposta. Il bonus probabilmente ci sarà, è una prima risposta, ma dobbiamo rafforzare tutto il nostro sistema sanitaria con un'azione strutturale e sinergica", aveva detto.

"Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in Aula alla Camera. Un passo avanti decisivo", commenta oggi il deputato dem Filippo Sensi, primo firmatario di un emendamento che è stato incluso poi all'interno della riformulazione degli emendamenti sulla salute mentale.

L'intervento è stato pensato soprattutto per aiutare le famiglie che stanno facendo i conti con le conseguenze del Covid sulla psiche. I disturbi mentali in questi due anni di emergenza sanitaria sono aumentati in modo preoccupante, a causa del lockdown, dell'isolamento e dell'assenza di socialità: un adolescente su 4 ha sintomi da depressione da Covid, uno su 5 con disturbi d'ansia.

Non tutti i cittadini che hanno bisogno di un aiuto vengono presi in carico dal Servizio sanitario nazionale, che al momento non dispone delle risorse sufficienti: sono 5000 gli psicologi assunti nel SSN. Come ha segnalato anche l'Ordine degli psicologi esiste un bacino di potenziali pazienti che avrebbe necessità di ricevere cure, ma non può permetterselo, visto che una sedutra privata può costare da 40 a 80 euro, in alcuni casi anche di più. Secondo l'Istituto Piepoli nel 2021 "il 27,5% dei pazienti che avevano intenzione di iniziare un percorso di salute mentale non ha potuto farlo per ragioni economiche. Mentre il 21% è stato costretto a interromperlo".

"Grazie all’impegno dei gruppi parlamentari – deputati Pd in testa – e al lavoro fatto dal governo, dal Ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Finanze e dagli uffici di tutte le istituzioni coinvolte", ha detto ancora Sensi.

Il via libera è arrivato intorno alle 3 del mattino nell’Aula dei gruppi parlamentari durante l’esame del decreto Milleproroghe. Si tratta di uno stanziamento di 20 milioni di euro: 10 milioni serviranno per rafforzare le strutture esistenti e per le assunzioni, e 10 milioni saranno destinati per il bonus vero e proprio, che dovrebbe essere erogato in base all'Isee, tramite voucher. La conferma è arrivata dal deputato Pd Sensi: "Sono 20 milioni di euro che andranno alle strutture dello straordinario servizio sanitario nazionale e ai cittadini che non vengono lasciati soli di fronte al lato oscuro, quello psicologico, della pandemia".