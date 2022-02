Come richiedere il Bonus Psicologo 2022: i requisiti Isee per il voucher da 500 euro Il bonus psicologo, che dovrebbe essere introdotto nel Decreto Milleproroghe, consiste in un voucher fino a 500, con importo calcolato in base all’Isee. Vediamo quali potrebbero essere i requisiti per ottenerlo e le modalità di erogazione.

A cura di Daniela Brucalossi

Il bonus psicologo, la misura a disposizione per chi necessità di una terapia di sostegno psicologico, consiste in un voucher fino a 500. L'importo esatto sarà infatti calcolato in base all'Isee del richiedente. Secondo le dichiarazioni del Ministro della Salute, Roberto Speranza, il bonus dovrebbe essere introdotto tramite un emendamento nel Decreto Milleproroghe. Il governo avrebbe deciso di stanziare 20 milioni di euro per mettere in atto la misura, 10 dei quali sarebbero destinati al finanziamento dei voucher.

Negli ultimi due anni, la situazione pandemia, i lockdown e gli isolamenti hanno causato gravi ripercussioni psicologiche sugli italiani, in particolare nella fascia dei giovani tra i 18 e i 35 anni, e un forte incremento delle richieste di aiuto. Questo l'allarme lanciato dall'Ordine degli Psicologi. Tuttavia, il bonus psicologo, inizialmente proposto da tutti i principali gruppi parlamentari, non è stato incluso nella Legge di Bilancio 2022. A seguito di questa decisione, è stata lanciata una petizione sul sito Change.org, firmata da più di 300mila cittadini, allo scopo di ottenere l'introduzione di questo importante sussidio. Il bonus psicologo, a oggi, non è ancora stato definitivamente confermato ma andiamo a vedere quello che sappiamo in merito.

Come funziona il Bonus Psicologo 2022

Il bonus psicologo 2022 fino a 500 euro sarà erogato sotto forma di voucher a tutti coloro che soffrono di disturbi psicologici causati o meno dalla pandemia. Secondo l'ipotesi ancora in esame, l'importo potrebbe essere erogato tramite il medico di base per potere consentire l'accesso a un pacchetto di 6-10 sedute da uno psicologo o da uno psichiatra.

A chi spetta il Bonus Psicologo: i requisiti per richiedere il voucher da 500 euro

Il bonus psicologo potrà essere richiesto da tutti coloro che hanno riscontrato disturbi mentali, ansia, attacchi di panico e depressione nel periodo della pandemia o negli anni precedenti e che hanno un Isee relativamente basso. Non è ancora chiaro, però, quali saranno i criteri di diagnosi necessari alla domanda.

Gli importi del Bonus Psicologo 2022 calcolati in base all'Isee

Gli importi del bonus psicologo 2022 potranno andare dai 200 ai 500 euro e saranno calcolati in base all'Isee: chi ha un reddito più basso riceverà un voucher più sostanzioso. Tuttavia, non si conoscono ancora soglie di Isee relative ai vari importi.

Le regioni dove il sostegno psicologico è già attivo e come richiederlo

Dopo la mancata introduzione del bonus psicologo della Legge di Bilancio 2022, alcune regioni si sono mosse autonomamente per aiutare i cittadini in difficoltà. Il Lazio, per prima, ha finanziato un apposito fondo da 10,9 milioni di euro per attivare alcuni sportelli psicologici. I cittadini interessati possono chiamare il numero verde regionale 800 118 800 o contattare le Asl per avere informazioni sulle strutture sanitarie abilitate al servizio. Anche la Lombardia, la Campania e il Comune di Rimini si stanno muovendo per introdurre prossimamente dei servizi riservati alla salute mentale.