Bonus gite scolastiche 2024, oggi il click day: da che ora fare domanda per i 150 euro e come Oggi, mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 8 parte il click day per la richiesta del bonus gite scolastiche da 150 euro. Il bonus spetta agli studenti delle superiori con un Isee sotto i 15mila euro. Per compilare la domanda, bisogna accedere alla piattaforma Unica. I soldi saranno erogati alle scuole, e arriveranno alle famiglie come sconto o rimborso.

A cura di Luca Pons

Oggi, mercoledì 27 marzo 2024, alle ore 8:00 parte il click day per il bonus gite scolastiche 2024. L'incentivo è rivolto agli studenti delle scuole superiori che hanno un Isee sotto i 15mila euro, e vale 150 euro. La domanda va compilata sulla piattaforma Unica, del ministero dell'Istruzione, da parte dei genitori degli studenti interessati. Il bonus sarà versato alle scuole, che useranno i fondi per fare uno sconto alle famiglie per le spese della gita scolastica – o, se la gita c'è già stata, erogheranno un rimborso.

A chi spetta il bonus gite scolastiche 2024, i requisiti Isee

Il bonus gite scolastiche è rivolto agli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado, quindi delle superiori. L'unico requisito necessario è quello dell'Isee sotto i 15mila euro. È obbligatorio perciò avere un Isee in corso di validità, o perlomeno che fosse valido al 31 dicembre 2023. In caso contrario, non sarà possibile ricevere il bonus.

I soldi dell'agevolazione saranno distribuiti a chi presenta la domanda più velocemente, fino all'esaurimento delle risorse complessive, ovvero 50 milioni di euro. È previsto anche un tetto massimo di beneficiari per ogni scuola: raggiunto questo, il bonus non sarà erogato ad altri studenti della stessa scuola, a prescindere dall'Isee.

Come fare domanda sulla piattaforma Unica: la procedura online

Per richiedere il bonus gite scolastiche 2024 sarà necessario accedere alla piattaforma Unica del ministero dell'Istruzione. I genitori potranno farlo utilizzando Spid, Carta d'identità elettronica o altra identità digitale. Dopodiché bisogna andare nella sezione Servizi, poi Agevolazioni, e infine Viaggi di istruzione. Qui è possibile presentare la domanda inserendo il codice fiscale dello studente beneficiario e gli altri dati richiesti. Per fare domanda per più di uno studente bisogna ripetere la procedura più volte. Le domande apriranno oggi, mercoledì 27 alle ore 8, e chiuderanno venerdì 31 maggio alle ore 17.

Come avviene la comunicazione dell'esito della richiesta

Nel momento in cui la richiesta è completata, la piattaforma si mette immediatamente in contatto con l'Inps, che verifica se al codice fiscale dello studente corrisponde un Isee al di sotto dei 15mila euro. Il controllo avviene rapidamente e in tempo reale, quindi dopo poco tempo arriva l'esito della domanda: se l'Isee rispetta i requisiti e non è ancora stato raggiunto il numero massimo di beneficiari (in assoluto e per ciascuna scuola), l'esito è positivo. In caso contrario, l'esito è negativo.

Quanto vale il contributo e come utilizzare il bonus

Il bonus gite scolastiche 2024 vale 150 euro per tutti i beneficiari. Questo permette di sapere già con esattezza quanti saranno al massimo a poterlo ricevere: circa 333mila studenti, per esaurire i 50 milioni di euro messi a disposizione dal governo. A chi risulta beneficiario del bonus, i soldi non saranno consegnati direttamente. I 150 euro saranno inviati alla scuola, che avrà un elenco degli studenti che l'hanno ottenuto. Per loro, dovrà essere previsto uno sconto da 150 euro sui costi della gita scolastica. Se invece la gita scolastica per quest'anno c'è già stata, la scuola effettuerà un rimborso.