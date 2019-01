“Sono ancora viva. Per i medici non avevo alcuna speranza e invece ce l'ho fatta. È impossibile raccontare come mi sono sentita quando mi sono svegliata dal coma e mi sono resa conto di non avere più le gambe e le braccia, ma ora voglio tornare a vivere. Nel modo più normale possibile”. Anna Leonori, 46enne di Terni, è una lottatrice. Combatte contro un tumore maligno, che l’ha portata a trascorrere un mese e mezzo su un letto d’ospedale, in coma. La donna oggi è felice di raccontare su Facebook di avercela fatta, soprattutto grazie a un incontro che ha avuto con Bebe Vio. La campionessa di scherma le ha raccomandato di rivolgersi al personale medico di Butrio. E grazie a quei consigli Anna oggi sta di nuovo bene. Purtroppo le manca la disponibilità economica per proseguire le cure. Così, si è rivolta al popolo del web, chiedendo un contributo per pagare le spese delle terapie.

Il calvario di Anna Leonori inizia nel 2014, con la terribile diagnosi: “I medici parlano di un tumore maligno del quarto grado, che richiede un intervento molto invasivo. Rifiuto la chemio e decido di rivolgermi altrove. Dopo nuovi accertamenti vengo operata a Roma, con l'asportazione di utero, ovaie, 40 linfonodi e della vescica, sostituita con una ortotopica. Aspetto l'esito dell'esame istologico e arriva la sorpresa. È tutto negativo, non c'è nulla, in tutte le parti asportate non c'è neppure l'ombra di quel cancro”. Sembrava tutto a posto, in realtà non era proprio così. Nel suo racconto, la donna ha ricordato come abbia iniziato a stare davvero male, anche a causa di infezioni, con la febbre e dolori sempre più acuti per via degli interventi subiti, fino al 7 Ottobre 2017. Quel giorno il personale dell’ambulanza trasporta Anna priva di sensi in ospedale.

Per un mese e mezzo la 46enne resta in coma, fino a un miracoloso risveglio. Ma a un caro prezzo: i medici le comunicano la necessità di amputarle le gambe e le braccia. Anna Ora vuole tornare a una vita normale e pensa di andare all'Inail per le pratiche per le protesi. «Ho saputo che a Terni c'era Bebe Vio per i campionati di scherma paralimpica e l'ho incontrata. È stata molto disponibile. Mi ha consigliato di andare a Butrio, dove ti seguono passo dopo passo e dove non sei un numero. Posso confermare che è tutto vero. Ora però ho bisogno dell'aiuto di tutti perché le cure sono molto costose e le ho dovute sospendere” dice la donna, che ha due figli di 9 e 13 anni da crescere.

Sul suo profilo facebook ha avviato la raccolta fondi per tornare alla vita grazie alle cure della clinica che ha restituito il sorriso alla schermitrice: “Racconto la mia storia perché vorrei aiutare e trasmettere speranza a chi, come me, ha avuto esperienze simili. Coraggio e speranza che a me ha dato la straordinaria Bebe Vio”.