I licei classici d'Italia si mobilitano per la lingua greca. Oggi, infatti, in tutta Italia si sta svolgendo un'iniziativa di grandissimo rilievo, promossa dal governo greco e che quest’anno giunge alla III edizione. Si tratta della Giornata Mondiale della Lingua Greca, che ha luogo oggi venerdì 9 febbraio in tante scuole della Penisola, e che quest’anno ha come tema "Le parole dei Greci", un tema che si presta a essere declinato in modo vario e culturalmente significativo, vista l’attinenza che ha con i contenuti specifici del curriculum liceale. Le modalità di attuazione sono – come si può ben immaginare – molto varie e stimolanti.

Tutti i licei classici sono stati invitati a programmare per quel giorno momenti di riflessione sulla lingua greca e a proporre iniziative per promuovere l’inestimabile produzione letteraria e popolare da Omero ad oggi. È un’occasione da non mancare, per valorizzare i legami del mondo attuale con la cultura greca antica. Soprattutto chi studia il mondo classico ha il compito di valorizzare un’eredità che è di rilievo imprescindibile per tutto il mondo occidentale. Capofila delle manifestazioni in Italia è il Liceo Classico “Maurolico” di Messina. Ma non mancano, da Roma a Taranto, passando per Napoli e diverse città del Nord Italia, adesioni a quella che è una celebrazione fondamentale per ricordare gli albori della nostra civiltà.

La proposta di istituire una Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura greca fu presentata per la prima volta nel 2014 dal prof. Ioannis Korinthios, allora presidente della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, al fine di coinvolgere la diaspora in Italia e i filelleni di tutto il mondo per sostenere con la raccolta di firme questa iniziativa.