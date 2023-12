Un albero di Natale dedicato a Massimo Troisi al Caffè Gambrinus di Napoli Il regista e attore, quest’anno, avrebbe compiuto 70 anni, mentre nel 2024 ricorreranno i 30 anni dalla sua morte: l’albero di Natale è un tributo all’indimenticato artista partenopeo.

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 19 febbraio di quest'anno, Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni. Nel giugno del prossimo anno, invece, ricorreranno i 30 anni dalla sua scomparsa: l'indimenticato regista e attore di San Giorgio a Cremano è morto prematuramente, infatti, il 4 giugno del 1994. In occasione di queste due ricorrenze, per tributare un omaggio al regista di "Ricomincio da Tre", al Caffè Gambrinus, storico locale che sorge nel cuore di Napoli, in piazza Trieste e Trento, qualche giorno fa, sabato 9 dicembre, è stato installato un albero di Natale che si pone come obiettivo proprio quello di commemorare Massimo Troisi.

Una borsa di studio per chi vuole studiare recitazione

L'accensione dell'albero di Natale dedicato a Massimo Troisi ha anche un altro scopo: quello di regalare una borsa di studio a un ragazzo o una ragazza che voglia studiare teatro e recitazione ma non può permetterselo. Ecco le parole del conduttore radiofonico Gianni Simioli, uno dei promotori dell'iniziativa:

Ieri al Gambrinus abbiamo acceso “L’albero di Massimo”. Un tributo ai suoi 70 anni e ai 30 senza di lui (4 giugno 1994).Grazie a tutti quelli che c’erano e due volte grazie a chi mi detto che “almeno c’è un simbolo del Natale identitario” (ho apprezzato molto).Grazie al sostegno di veri amici imprenditori, regaleremo una borsa di studio a un ragazzo o una ragazza che sognano di frequentare una scuola di teatro ma non possono permettersela