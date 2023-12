Sul Lungomare di Pozzuoli la grande ruota panoramica per il Natale 2023 È stata inaugurata ieri, venerdì 15 dicembre, la grande ruota panoramica sul Lungomare di Pozzuoli: rientra tra le attrazioni previste in città per il Natale 2023.

A cura di Valerio Papadia

Dovunque si vada, è sempre una delle attrazioni più visitate e amate di Natale. A Parigi, ad esempio, si trova – dal 2018 in maniera permanente, a dire il vero – all'intero dei Jardin des Tuileries, dove in occasione delle festività natalizie sorge uno dei mercatini natalizi più caratteristici della capitale francese: stiamo parlando della ruota panoramica. Ma, per questo Natale 2023, non c'è bisogno di volare fino a Parigi per fare un giro sulla ruota e ammirare le luminarie natalizie dall'alto: anche Pozzuoli, città dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, ha questo Natale la sua ruota panoramica.

L'attrazione, che fa parte di quelle previste dall'amministrazione comunale proprio per le festività natalizie, è stata inaugurata ieri, venerdì 15 dicembre, sul Lungomare Sandro Pertini: le cabine affacciano letteralmente sul mare del Golfo puteolano. A darne notizia è stato il sindaco, Gigi Manzoni, che sui social, pubblicando una foto suggestiva della ruota panoramica di notte, ha scritto:

È bellissima! la ruota panoramica è atterrata in città! Per la prima volta a Pozzuoli, come annunciato nel nostro programma degli eventi natalizi, è arrivato il momento di ammirare le bellezze della nostra città da una prospettiva unica. Portate i bambini sul nostro lungomare per un giro sulla ruota panoramica. Lasciatevi trasportare verso nuove prospettive con l’occasione di creare ricordi emozionanti con i vostri cari. Continueremo a lavorare per portare e respirare in città la magia del Natale. Non mancate!