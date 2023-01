Trasporto pubblico a Napoli

Quanto costa comprare un tram storico di Napoli: la possibile cifra spesa da Stefano De Martino Comprare un tram storico di Napoli di 100 anni fa non è un sogno irrealizzabile. Ecco quanto bisogna spendere per acquistarlo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un tram storico di Napoli (Foto da FB Augusto Cracco)

I vecchi tram di Napoli trasformati in ristoranti, pizzerie e bar. Comprare un vagone storico, ristrutturarlo e ricavarci un locale trendy da mettere in piazza per la movida e il divertimento o per qualsiasi altro uso, come ha fatto recentemente lo showman Stefano De Martino, come rivelato da Fanpage.it, potrebbe sembrare un sogno irrealizzabile. Ma è proprio così? Quanto costa comprare un tram storico di Napoli? E quanto potrebbe aver speso il giovane conduttore napoletano, compagno di Belen Rodriguez, per portarsi a casa il tram vintage?

Il conduttore Tv Stefano De Martino

Quanto costa un tram storico di 100 anni fa

In realtà, la cifra alla quale sono stati messi in vendita i tram storici di Napoli, dall'Anm, l'azienda della mobilità cittadina, non è affatto impossibile. Anche se la spesa è comunque consistente. Il bando, infatti, risale a due anni fa.

Un tram storico di Napoli (Foto da FB Augusto Cracco)

Quanto è grande un tram degli anni '30

Era il 2021 quando l'Anm ha messo sul mercato 11 tram storici della sua flotta, che si trova in deposito a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Sono i modelli CT139K, che a Napoli circolavano negli anni '30, prima della Seconda Guerra Mondiale. Mezzi con quasi 100 anni di attività sui binari, lunghi 13 metri per 2,3 metri, con un peso di 14 tonnellate.

Quattro tram storici sono stati messi a gara con un prezzo di partenza di 3.780 euro l’uno. Si tratta di mezzi in grado di camminare ancora, con le dovute riparazioni, ovviamente senza il logo dell'Anm. Gli altri 7 tram, invece, sono stati messi all'asta a 2.800 euro ciascuno, perché non erano più in grado di circolare. Il costo maggiore, quindi, non è rappresentato tanto dall'acquisto del mezzo in sé, quanto piuttosto dal trasporto e dalla ristrutturazione. Al quale poi vanno aggiunti anche eventuali altri costi per migliorare il comfort e gli arredi interni o le decorazioni esterne.