Natale 2022 a Napoli, il Comune lancia “Altri Natali”: musica, cinema e teatro per cittadini e turisti “Altri Natali” è la manifestazione organizzata dal Comune di Napoli per le festività natalizie: spettacoli, reading e laboratori dall’8 al 31 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

È ricco di eventi il programma che il Comune di Napoli ha organizzato per il Natale 2022 in città: si chiama "Altri Natali" la manifestazione che allieterà le feste dei cittadini e dei tanti turisti attesi nel capoluogo campano. Gli eventi animeranno tutte le 10 Municipalità della città dall'8 al 31 dicembre: concerti, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, reading letterari, laboratori creativi e tanto altro; qui è possibile consultare il programma completo.

"Siamo partiti dall’idea che non c’è nulla di più scandaloso del Natale in quanto racconto che rompe tutti i costumi, che fa irrompere una novità radicale nella storia: il Dio che si fa uomo, o meglio il Dio che nasce come un bambino, come ’na criatura, generato da una donna, adottato, esule e povero. E i linguaggi che a Napoli ce ne parlano accolgono questa spinta al rinnovamento e allo scandalo con una ricchezza espressiva che costituisce uno dei grandi patrimoni artistici e culturali di questa città" ha dichiarato Andrea Mazzucchi, consigliere del sindaco Manfredi su biblioteche e programmazione culturale integrata.

"Con il bando "Altri Natali" l'amministrazione Manfredi ha inteso dare un segnale forte al mondo della cultura napoletana radicata sul territorio. Un impegno di spesa senza precedenti, circa 900.000 euro, per finanziare decine di progetti di qualità nell'ambito delle arti performative, con l'intento di valorizzare le realtà presenti nelle singole Municipalità" ha invece detto Sergio Locoratolo, coordinatore delle Politiche Culturali del Comune di Napoli.

Da Peppe Barra a Maurizio De Giovanni: tanti gli eventi previsti per Natale a Napoli

Come detto, il programma di attività previsto dal Comune per il Natale 2022 si preannuncia ricco di eventi e attività. Ci sarà l'ormai tradizionale "Cantata dei pastori" di Peppe Barra, al Teatro Politeama, quest'anno aggiornata nel testo, nei costumi e nella regia. Spazio anche per lo scrittore Maurizio De Giovanni con "Quanno nascette Ninno", reading musicale.

Spazio anche per la musica, con lo spettacolo “Nferta da Natividad” in cui Daniele Sepe ed Emilia Zamuner rivisiteranno, in chiave jazz, canti tradizionali natalizi provenienti da diversi parti del mondo.