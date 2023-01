Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, perde portafogli con 3mila euro in contanti e documenti: il tassista gli riporta tutto Il viaggiatore stava rientrando a casa dall’Aeroporto di Capodichino e ha cambiato diversi mezzi pubblici affollati. Disperava di ritrovare il portafogli, ma è arrivato un lieto fine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perde il portafogli con circa 3mila euro in contanti, carte di credito e documenti mentre torna a casa dall'aeroporto di Capodichino a Napoli, dove è sbarcato di rientro dall'estero. L'uomo, però, se ne accorge solo una volta rientrato nella sua abitazione, in provincia di Napoli, dopo aver preso vari mezzi pubblici affollati, e già dispera di ritrovare il portafogli con tutti quei soldi. Ma la storia ha un lieto fine, degno di una favola di Natale. Il tassista che lo ha accompagnato lungo il tragitto dall'Aeroporto, infatti, gli restituisce tutto.

Il viaggiatore stava tornando a casa da Capodichino

La storia è accaduta a Napoli negli scorsi giorni, durante le feste di Natale, quando mezzi pubblici, compresi i taxi, sono superaffollati da turisti e cittadini. Il viaggiatore stava rientrando in città dall'estero ed era appena atterrato all'Aeroporto di Capodichino. Qui aveva preso il taxi, come fanno tanti turisti, per dirigersi poi verso casa, fuori città. Lungo il tragitto, però, cambia diversi mezzi pubblici, entrando anche in alcuni molto affollati. Solo una volta che ha varcato la soglia della sua abitazione si accorge di non avere più il portafogli addosso. Dentro c'erano molti soldi in contanti, oltre ai documenti e alle carte di credito e bancomat. Viene assalito dalla disperazione di ritrovarlo, dopo il lungo viaggio affrontato.

Il tassista gli conserva il portafogli e glielo restituisce

Gli viene l'idea però di chiamare il centralino della compagnia di taxi che ha preso all'aeroporto, chiedendo se per caso sia stato trovato nelle ultime ore un portafogli a bordo di una vettura della flotta. Un tentativo quasi velleitario, ma che invece ha un risultato insperato. Pochi secondi dopo, una voce al telefono gli conferma che è stato trovato proprio un portafogli con quelle caratteristiche, è custodito dal tassista che l'ha subito comunicato all'azienda. Prendono un appuntamento per la restituzione e il tassista gli riporta tutto.