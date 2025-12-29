Metro Linea 1 Napoli, si spegne il monitor in sala controllo: ferma su tutta la tratta per 30 minuti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 1 di Napoli è ferma su tutta la tratta dalle ore 12,20 a causa di un guasto tecnico. Sul posto sono già arrivati i tecnici e gli operai di Anm, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce l'impianto ferroviario, che stanno provvedendo alla riparazione del guasto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, si sarebbe verificato un guasto ad un quadro di controllo nella sala operativa dei Colli Aminei. Ma il dispositivo è stato prontamente resettato e la metro è ripartita nel giro di 30 minuti. Dalle 13, la circolazione è tornata regolare. Intanto, si sono registrati grossi disagi per cittadini e turisti, che adoperano quotidianamente la Linea 1 per i loro spostamenti in città. Tanti viaggiatori sono rimasti in attesa sulle banchine, mentre gli avvisi dagli altoparlanti hanno provveduto ad informare gli utenti del disservizio.

Chiusa la stazione Montedonzelli questa mattina

In mattinata si erano registrati altri disagi alla Stazione della Metro Linea 1 di Montedonzelli, chiusa al pubblico per alcune ore a causa di un guasto tecnico. L'impianto ha poi riaperto i battenti attorno alle 9,15, al termine dell'intervento di tecnici e operai. Il 31 dicembre, invece, è stato annunciato da Anm il potenziamento delle corse della metropolitana per tutta la notte, in modo da consentire ai cittadini di poter assistere al concerto in piazza del Plebiscito e agli altri eventi programmati in città. Il Comune di Napoli, infatti, insieme all'azienda dei trasporti, ha organizzato una serie di iniziative nell'ambito dei festeggiamenti di Capodanno che dureranno per 4 giorni. Un calendario fitto di appuntamenti, supportato dal rafforzamento dei mezzi pubblici, in modo da non dover ingolfare la città con troppe auto. L'auspicio è che i cittadini si servano del servizio pubblico.