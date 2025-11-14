Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna sul presepe napoletano a San Gregorio Armeno

La statuina di Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna del maestro Monticelli a San Gregorio Armeno

Gerry Scotti e la Ruota della Fortuna arrivano sul presepe di San Gregorio Armeno, la strada dei maestri artigiani di Napoli. La statuina del popolare conduttore tv da oggi fa, infatti, bella mostra tra le esposizioni della storica strada delle botteghe ai Decumani. Opera del maestro artigiano Carmine Monticelli. E c'è da scommettere che potrebbe essere una delle più richieste per foto e selfie dei visitatori durante le festività della Natività a Napoli, considerando che il game show di Canale 5, per anni cavallo di battaglia di Mike Bongiorno, altro mostro sacro della tv nazionale, è considerato il fenomeno di questa stagione televisiva con ascolti record.

La 154esima fiera dei presepi si inaugura il 14 novembre

La tradizionale Fiera di arte presepiale di San Gregorio Armeno, intanto, giunta alla sua 154esima edizione, prenderà il via oggi pomeriggio, venerdì 14 novembre, alle 17,30. La cerimonia inaugurale sarà dedicata al sassofonista napoletano James Senese, grande amico di Pino Daniele, col quale ha collaborato nel leggendario gruppo Napoli Centrale, scomparso, purtroppo, il 29 ottobre scorso, all'età di 80 anni. La Fiera dei Presepi è organizzata dall’Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, presieduta dal Maestro Vincenzo Capuano insieme all’associazione Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, presieduta da Samuele Marigliano e con la collaborazione dell’architetto Gabriele Casillo. Tra gli altri ospiti, l’Assessore Teresa Armato e il delegato per la musica del sindaco Ferdinando Tozzi e tutte le autorità Istituzionali.

La Ruota della Fortuna è tornato in onda dopo circa 15 anni su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui. Lo show si richiama ad un famoso format americano, Wheel of Fortune, trasmesso negli Stati Uniti dalla NBC. Sulla Tv italiana è arrivato nel 1987, prima con la conduzione di Augusto Mondelli (in arte Casti), poi con Mike Bongiorno, con il quale ha raggiunto una enorme popolarità. Mike l'ha condotto per 14 anni, dal 1989 al 2003, prima su Canale 5, poi su Rete 4. È tornata in tv tra il 2007 e il 2009 con Enrico Papi e, dal 2024, con Gerry Scotti.