Emergency ha aperto il suo negozio di Natale a Napoli: chi compra regali sostiene l’associazione

A cura di Valerio Papadia

Anche Emergency, per questo Natale 2023, ha scelto Napoli per sostenere i progetti dell'associazione: dallo scorso primo dicembre, e fino al 24, giorno della Vigilia, lo store Emergency resterà aperto a Palazzo Venezia, in via Benedetto Croce, nel cuore del centro storico della città. Tantissime idee regalo per Natale, grazie alle quali è possibile sostenere i progetti dell'associazione, sia in Italia che all'estero: il negozio Emergency a Napoli è aperto tutti i giorni, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.

Dalla classica tazza, passando per l'agenda, ma anche collane, ciondoli e portachiavi, sono circa 70 le idee regalo che è possibile trovare nel negozio di Spaccanapoli, tutte rigorosamente con l'iconico logo di Emergency. Nello store sarà possibile trovare anche tanti prodotti provenienti dai Paesi e dalle associazioni con cui la Ong fondata da Gino Strada collabora nel mondo, come cooperative solidali che si battono per il rispetto dell'ambiente e per i diritti dei lavoratori.

Inoltre, dall'11 al 17 dicembre, all'interno delle store di Emergency a Palazzo Venezia, sarà possibile salire virtualmente a bordo della nave Life Support della Ong: grazie ai visori a 360 gradi si potrà prendere parte a una operazione di ricerca e soccorso nel Mediterraneo e partecipare a un salvataggio in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre.