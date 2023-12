Città del Natale gratuita a Sant’Antonio Abate con le attrazioni di Harry Potter Dal 2 dicembre e per tutti i weekend di queste festività natalizie, la città della Penisola Sorrentina si trasforma in un grande villaggio di Natale, ricco di eventi.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dicembre è cominciato da qualche giorno e, a breve, il weekend dell'Immacolata darà ufficialmente il via alle festività natalizie. In molte città, però, i preparativi per il Natale 2023 sono già cominciati: è il caso di Sant'Antonio Abate, in Penisola Sorrentina, che il 2 dicembre si è già trasformata in un vero e proprio Villaggio di Natale a cielo aperto, gratuito per cittadini e turisti; in città, gli eventi andranno avanti, ogni weekend, fino al termine delle festività.

La felicità per gli eventi del Natale a Sant'Antonio Abate traspare dalle parole della sindaca, Ilaria Abagnale, che su Facebook ha scritto:

Quante volte ci sarebbe piaciuto tornare bambini e rivedere, con quegli occhi, il potere del Natale. Sentiamo questa responsabilità di continuare questa bellissima tradizione, ed è così che è nata la nostra Città del Natale. Un centro di vita dove questa festa si senta dappertutto, dove per il bene comune, la famiglia e la comunità in cui viviamo abbiamo riattivato il piacere di tornare in connessione con le persone a cui vogliamo bene. Un evento capace di liberare il nostro io bambino e di lasciarlo vivere in pieno la magia delle luci, delle musiche e dei profumi di una volta, fra mercatini, parata natalizia, ruota panoramica, pista di ghiaccio, musical, spettacoli e ottimo food. Ad ingresso gratuito per tutti. Vi ringrazio di vero cuore, per la presenza e per l’affetto dimostrato, con l’augurio di Buon Natale a tutte le persone che erano lì con noi e, in particolar modo, a quelle che vogliono condividere con noi, per tutti i prossimi weekend di dicembre, questa atmosfera natalizia e le splendide emozioni che si porterà dietro. Abatesi, questo è il vostro paese, bello più che mai. Siamone orgogliosi, oggi come sempre!

Orari e programma della Città del Natale a Sant'Antonio Abate

Dal 2 dicembre scorso, la Città del Natale a Sant'Antonio Abate è aperta tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, ma anche venerdì 21 dicembre e martedì 26 dicembre. Il venerdì e il sabato l'ingresso, gratuito, è consentito dalle 17 alle 22, mentre la domenica il villaggio di Natale è aperto anche di mattina, dalle 10 alle 14.

Leggi anche Natale 2023, gli addobbi di tendenza per decorare casa

Lo scorso 2 dicembre è stato acceso il grande albero luminoso, con la parata di Babbo Natale. Il weekend scorso è stato interamente dedicato alla magia e a Harry Potter, con scenografie mozzafiato riprese dalla saga del maghetto inglese. Il weekend dell'Immacolata sarà invece dedicato ai bambini, che potranno incontrare i loro youtuber preferiti e con il laboratori di giocattoli, mentre il weekend 15-17 sarà dedicato al mondo dei manga, degli anime, e dei fumetti e cartoni animati in generale. Dal 21 dicembre, poi, spazio al Natale e a spettacoli dedicati propriamente alla festività.