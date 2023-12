Christmas Village a Napoli 2023: programma, biglietti e orari della Mostra d’Oltremare Alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta, dal 7 al 30 dicembre 2023, andrà in scena il Christmas Village: un programma ricco di eventi con Babbo Natale, mercatini, pista di pattinaggio e tanto altro.

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli eventi per le festività natalizie sono entrati nel vivo e, alla Mostra d'Oltremare, complesso fieristico di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, è tutto pronto per il Christmas Village. Dal 7 al 30 dicembre 2023, i padiglioni della Mostra si trasformeranno in un vero e proprio villaggio di Natale, con un programma ricco di eventi, sia per gli adulti che per i più piccoli, con Babbo Natale, i classici mercatini, una pista di pattinaggio e spettacoli dedicati alle festività. Si rinnova, dunque, la tradizione del Christmas Village alla Mostra d'Oltremare che, rispetto allo scorso anno, è stato prolungato: per questa edizione, infatti, i giorni di apertura passano da 19 a 24.

Le date e il programma del Christmas Village

Come detto, il Christmas Village alla Mostra d'Oltremare resterà aperto dal 7 al 30 dicembre, fatto salvo per i giorni 12 e 24. Ecco, di seguito, il programma completo giorno per giorno, consultabile anche sul sito ufficiale della manifestazione.

Infrasettimanale (7-13-15-19-21 Dicembre), dalle 16 alle 21.30:

Dalle 16:

Apertura al pubblico e accoglienza degli elfi di Babbo Natale e delle magnifiche Mascotte

Visita ai mercatini di Natale

Visita alle Mega luminarie natalizie

Visita al Christmas World

Percorso di divertenti Photobooth a tema

Ufficio Postale per scrivere la letterina dei desideri

Trono di Babbo Natale per consegnare la letterina e scattare una dolcissima foto

Truccabimbi

Pista di Pattinaggio

Area gonfiabili

Area food

Alle 17: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 17.30: Gioco Aperitivo

Alle 18: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 18.30: Tombola musicale

Alle 19: Christmas Dance sotto la neve

Alle 19.45: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Infrasettimanale (11-14-18-20-22 Dicembre), dalle 16 alle 21.30:

Dalle 16:

Apertura al pubblico e accoglienza degli elfi di Babbo Natale e delle magnifiche Mascotte

Visita ai mercatini di Natale

Visita alle Mega luminarie natalizie

Visita al Christmas World

Percorso di divertenti Photobooth a tema

Ufficio Postale per scrivere la letterina dei desideri

Trono di Babbo Natale per consegnare la letterina e scattare una dolcissima foto

Truccabimbi

Pista di Pattinaggio

Area gonfiabili

Area food

Alle 16.30: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 17: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 17.30: Gioco Aperitivo.18:00: Musical delle Principesse

Alle 18.45: Christmas Dance

Alle 19: Tombola musicale

Alle 19.30: Musical delle Principesse

Alle 20: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Festivi (8-10-16-17-23-26-28-30 Dicembre), dalle 11 alle 22

Dalle 16:

Apertura al pubblico e accoglienza degli elfi di Babbo Natale e delle magnifiche Mascotte

Visita ai mercatini di Natale

Visita alle Mega luminarie natalizieVisita al Christmas World

Percorso di divertenti Photobooth a tema

Ufficio Postale per scrivere la letterina dei desideri

Trono di Babbo Natale per consegnare la letterina e scattare una dolcissima foto

Truccabimbi

Pista di Pattinaggio

Area gonfiabili

Area food

Alle 12: Christmas Dance con gli elfi

Alle 13: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 1.:30: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 14: Gioco Aperitivo

Alle 15: Musical delle Principesse

Alle 16: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 17: Christmas Dance con le mascotte

Alle 17.30: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 18: Musical delle Principesse

Alle 18.30: Tombola musicale

Alle 19: Gioco Aperitivo

Alle 19.45: Musical delle Principesse

Alle 20.30: Christmas Dance sotto la neve

Festivi (9-27-29 Dicembre), dalle 11 alle 22:

Dalle 11:

Apertura al pubblico e accoglienza degli elfi di Babbo Natale e delle magnifiche Mascotte

Visita ai mercatini di Natale

Visita alle Mega luminarie natalizie

Visita al Christmas World

Percorso di divertenti Photobooth a tema

Ufficio Postale per scrivere la letterina dei desideri

Trono di Babbo Natale per consegnare la letterina e scattare una dolcissima foto

Truccabimbi

Pista di Pattinaggio

Area gonfiabili

Area food

Alle 12: Christmas Dance con gli elfi

Alle 13: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 14.30: Gioco Aperitivo

Alle 15: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 16.30: Tombola musicale

Alle 16.30: Christmas Dance con le mascotte

Alle 17: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 18.30: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 19: Gioco Aperitivo

Alle 20.30: Christmas Dance sotto la neve

25 Dicembre, dalle 17 alle 22

Dalle 17:

Apertura al pubblico e accoglienza degli elfi di Babbo Natale e delle magnifiche Mascotte

Visita ai mercatini di Natale

Visita alle Mega luminarie natalizie

Visita al Christmas World

Percorso di divertenti Photobooth a tema

Ufficio Postale per scrivere la letterina dei desideri

Trono di Babbo Natale per consegnare la letterina e scattare una dolcissima foto

Truccabimbi

Pista di Pattinaggio

Area gonfiabili

Area food

Alle 17: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 17.30: Gioco Aperitivo

Alle 18: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 18.30: Tombola musicale

Alle 19: Christmas Dance sotto la neve

Alle 19.45: “Pulce Circus Bubbles Show” – spettacolo di bolle di sapone

Alle 20.30: Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Claus”

Alle 21: Tombola musicale

Biglietti e orari del villaggio di Babbo Natale alla Mostra d'Oltremare

Gli orari di apertura del Christmas Village alla Mostra d'Oltremare variano in base ai giorni, a seconda se siano essi feriali o festivi. Nei giorni feriali, infatti, il villaggio di Natale sarà aperto dalle ore 16 alle 21.30, mentre durante i giorni festivi sarà aperto dalle 11 alle 22. Discorso diverso per il 25 dicembre, giorno di Natale, in cui il Christmas Village resterà aperto dalle 11 alle 22.

Per quanto riguarda i biglietti, invece, ci sono due tipologie: uno per gli adulti, che costa 15 euro, e un altro per i bambini dai 2 ai 12 anni, che costa invece 12 euro; l'ingresso per i bimbi fino ai 2 anni (da compiere) è invece gratuito. Il biglietto è open, quindi non vale per un giorno specifico, e dà diritto a un ingresso; nel costo del biglietto è compreso:

Ingresso al villaggio di Natale

Ingresso ai Mercatini di Natale

Ingresso Santa Clause’s World

Ufficio postale, Christmas photobooth, Trono di Babbo Natale

Spettacolo “Chi ha incastrato Santa Clause”

Spettacolo Bolle di Sapone “Pulce Circus Bubble Show”

Musical delle Principesse (consulta giorni e orari)

Baby Dance

Truccabimbi

Tombola musicale per adulti

Area Gonfiabili

Pista di pattinaggio (il noleggio dei pattini ha un costo a parte di 1,50 euro)

Christmas dance

Incontro con le mascotte

Show pirotecnico (consulta giorni e orari)