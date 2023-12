“Caro Babbo Natale, fai uscire mio zio dal coma”, la letterina di una bimba a Salerno Tra le tantissime lettere trovate nella buca delle lettere di Babbo Natale di “MeraviglioSa”, a Salerno, quella di una bimba che ha chiesto di far guarire lo zio.

A cura di Nico Falco

Non un giocattolo, nemmeno un videogioco o (visti i tempi) l'ultimo modello di tablet o telefonino, il desiderio che una bimba di Salerno ha espresso per Natale è di tutt'altro tipo: "Caro Babbo Natale, fai guarire zio e fallo uscire dal coma". La letterina è stata trovata leggendo quelle imbucate nella speciale cassetta posta davanti a Babbo Natale in piazza Sant'Agostino, dove è in corso l'evento "MeraviglioSA, la Città del Natale", realizzato da CNA, Confesercenti, col sostegno della Camera di Commercio di Salerno e la regia della Bottega San Lazzaro.

Tra le tante lettere, che contenevano le richieste più disparate ma tutto sommato prevedibili, come i giocattoli più famosi o gli ultimi ritrovati della tecnologia, è spiccata quella firmata dalla bambina, che aveva invece deciso di "regalare" il proprio desiderio allo zio esprimendo la speranza di guarigione. L'iniziativa in piazza Sant'Agostino, dove è possibile scattare la foto con Babbo Natale e imbucare la letterina dei desideri, ha attirato in questo fine settimana numerosi cittadini e turisti che erano in città per le Luci d'Artista e per i mercatini natalizi che ospitano produzioni artistiche, ceramiche, gioielli, sassi dipinti a mano ed eccellenze gastronomiche.

Nel programma anche una serie di spettacoli con artisti di strada, tra bolle di sapone e trampolieri, la musicapopolare con la Compagnia Daltrocanto e quella natalizia. L'evento, inaugurato il 4 dicembre, proseguirà fino al 24 dicembre; nel fitto programma sono previsti anche laboratori di artigianato della lavorazione del cuoio, ceramica, gioielli e laboratori sul riciclaggio a cura dell'associazione Ricicli-amo.