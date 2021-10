Alberto Angela gira a San Gregorio Armeno “Stanotte a Napoli” in onda a Natale, ciak a fine ottobre Alberto Angela sarà a San Gregorio Armeno a fine ottobre per girare Stanotte a…Napoli, che andrà in onda a Natale su Rai Uno. Previsti tre giorni di riprese a fine mese. Ma nella strada dei presepi le luci di Natale saranno installate solo a novembre. I presepiai: “Fate presto, con le luminarie è più bella”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Alberto Angela sarà a San Gregorio Armeno a fine ottobre per girare Stanotte a…Napoli, che andrà in onda a Natale su Rai Uno. Nella puntata speciale dedicata dal divulgatore scientifico più famoso della televisione italiana al capoluogo partenopeo non poteva mancare, infatti, la celebre strada dei presepi, conosciuta in tutto il mondo per le sue botteghe artigiane di maestri pastorai. A San Gregorio Armeno sono previsti tre giorni di riprese, dal 26 al 28 ottobre. Il documentario dovrebbe andare in onda, poi, la notte di Natale, il 25 Dicembre 2021, sulla prima rete Rai. Per i maestri presepiai una visita molto attesa e gradita. Alberto Angela, peraltro, è cittadino onorario di Napoli dal giugno del 2018.

Ma le luci di Natale arriveranno solo a novembre

Certo sarebbe bello se per l'occasione le luci di Natale a San Gregorio Armeno, quest'anno offerte generosamente dalla Camera di Commercio di Napoli, presieduta da Ciro Fiola, potessero essere già accese per la data delle riprese. Il programma dell'Ente camerale, che ha messo in campo per le luminarie natalizie un budget di tutto rispetto di 2,3 milioni di euro circa, prevede di partire con le installazioni luminose, però, dai primi giorni novembre, col paradosso che a Natale potrebbe andare sugli schermi un'immagine di San Gregorio Armeno al buio, senza le tradizionali luminarie. E anche i presepiai lanciano un appello: "Fate presto, San Gregorio Armeno è magica con le luci di Natale".

Stanotte a…Napoli, cosa si vedrà

Ma cosa si vedrà nella puntata di Stanotte a… dedicata a Napoli? Alberto Angela porterà i telespettatori alla scoperta delle meraviglie della città. Scenderà nei meandri delle Catacombe di San Gennaro, complesso sotterraneo che collega Capodimonte e il Rione Sanità e che ha custodito in passato, come indica il nome, le spoglie del Santo Patrono della città.

Racconterà, poi, dei tesori custoditi all'interno del Palazzo Reale che domina piazza del Plebiscito, tra i simboli nel mondo della città. Per l'occasione, come già accaduto in passato durante la fortunata serie di "Stanotte a…", ad impreziosire la puntata di sarà anche Giancarlo Giannini, che interpreterà il Re Carlo di Borbone.